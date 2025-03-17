Скандал на "Євробаченні-2025": представник Австрії зізнався у прихильності до відомої путіністки

Саме вона надихала його на створення конкурсної композиції.

Представник Австрії на "Євробачення-2025" Йоганнес Піч, він же JJ, оскандалився своєю прихильністю до росіян.

Зокрема, мова йде про російську оперну співачку Анну Нетребко. У Мережі користувачі віднайшли докази захоплення JJ артисткою, яка активно підтримує кремлівський режим за криваві рублі. Зокрема, в одному з інтерв'ю для APA Йоганнес зробив зізнання, що доволі часто надихається нею для створення нових композицій. Не виключенням став і його конкурсний трек Wasted Love, з яким він представить Австрію.

Йоганнес Піч про Анну Нетребко

Ба більше, Йоганнес Піч не соромився у соцмережах підтримувати пропагандистку вподобайками. Щоправда, згодом відписався від неї, вочевидь, після резонансу у ЗМІ. До слова, Анна Нетребко, яка виступала на окупованому Донбасі й фінансувала ворожу армію, зараз живе в Австрії. Цікаво, що минулоріч пропутінська зірка під час гастролей за кордоном отримала шалену критику. Справа дійшла до мітингів. Так, у Німеччині активісти протестували проти виступів російської оперної співачки.

Нагадаємо, нещодавно представниця Грузії на "Євробаченні-2025" опинилася під загрозою дискваліфікації. Вона потрапила під осуд через власну політичну позицію та перевзування.

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