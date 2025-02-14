Скандал на "Євробаченні-2025": у пісні Мальти знайшли згадку про жіночі геніталії у грубій формі

Мальта опинилася в епіцентрі скандалу напередодні "Євробачення-2025".

Так, від Мальти на міжнародний конкурс поїде виконавиця Міріана Конте. Нещодавно вона була обрана шляхом народного голосування. Свою країну зірка представлятиме з піснею Kant. І саме ця композиція у Мережі дещо неоднозначно сприйнялася аудиторією.

Річ у тому, що конкурсна пісня Мальти містить цікаву гру слів. І якщо у назві треку та рядках "serving kant" слово "kant" з мальтійської перекладається як "спів", то для англомовної аудиторії – воно є дуже співзвучним з англійським сленгом "c*nt", яким в образливій формі називають жіночі геніталії.

Міріана Конте

Тож у результаті єврофани розділилися на два табори. Одні вважають композицію Kant доволі розважливою та підхоплюють її для власних соцмереж, а інші ж – вульгарною та неприпустимою як для європейського конкурсу.

Своєю чергою, зірка BBC Скотт Міллс і взагалі зазначив, що цю пісню британський мовник не зможе пускати в ефір на радіо через грубе як для англомовної аудиторії слово, пише Times Malta. До того ж у Великій Британії Управління з питань зв'язку Ofcom, яке здійснює нагляд за контентом мовлення, визнало таку гру слів "образливою лексикою грубої форми".

Попри непорозуміння, Міріана стоїть на своєму. У фотоблогу вона зробила скриншот коментаря фана, де він вичерпно пояснив, про що ж насправді її пісня. Так, співачка написала "зрозумів той, хто зрозумів" під наступним висловлюванням:

"У неї СДУГ. Та їй весь час казали, що робити, куди йти, що одягати і що говорити. Коли вона співає, то почувається вільною. Тому вона назвала пісню Kant, що в перекладі з мальтійської означає "спів". Вона використовує свій спів, щоб навчити дітей бути тими, хто сам розпоряджається своїм життям, а не перебуває весь час під контролем".

Міріана Конте

Крім того, мальтійські ЗМІ вказують, що фраза "serving kant" у квір- і драг- спільнотах може вживатися як вияв сміливості та впевненості. Поки що ж Європейський союз мовлення (EBU) на цьому етапі не квапиться з висновками з приводу ситуації. Вони наголошують, що зараз, згідно з правилами конкурсу, кожна країна лише подає свої конкурсні треки на розгляд. Цей процес триватиме до 10 березня. А вже потім вони перейдуть до ретельної перевірки композицій. І якщо "пісня з будь-якої причини буде визнана неприйнятною, конкурсантам надається можливість змінити її або обрати нову до закінчення терміну".

Міріана Конте

Нагадаємо, нещодавно Ірландія обурила своєю композицією, з якою виступатиме на "Євробаченні-2025". У рядках треку згадується радянський пес.