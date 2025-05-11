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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

Скандал на "Євробаченні-2025": учасників Португалії не показали на церемонії відкриття і здивували причиною

Португальський гурт став єдиним серед учасників, вихід якого не показали на "бірюзовому хіднику".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Гурт NAPA

Гурт NAPA / © instagram.com/os_napa

У швейцарському Базелі відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", яка не минула без скандалів.

Учасники вже пройшлися "бірюзовим хідником". Загалом, там мали з'явитися представники 37 країн. Всі вони вийшли на "бірюзовий хідник", однак в трансляцію потрапили лише 36. Річ у тім, що в прямому етері не показали вихід португальського гурту NAPA.

Гурт NAPA / © instagram.com/os_napa

Гурт NAPA / © instagram.com/os_napa

Причина такого казусу дивує. Річ у тім, що португальців не показали в трансляції, адже саме цієї миті на екрані транслювали інтерв'ю австралійського співака Go-Jo.

У Мережі користувачі вже встигли розкритикувати організаторів "Євробачення-2025". Їх звинуватили в неповазі до учасників. Також користувачі обурені цьогорічною організацією конкурсу. Тим часом португальців підтримали.

Зазначимо, гурт Ziferblat вже теж пройшовся "бірюзовим хідником", на щастя, без казусів. Представники України з'явилися на урочистій церемонії відкриття "Євробачення-2025" у стриманих образах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
315
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