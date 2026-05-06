Скандал на "Євробаченні-2026": директор відреагував на заклики усунути Україну з конкурсу
Організатори поставили крапку в публічній дискусії.
Вже цього травня відгримить міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2026" у Відні в Австрії.
Та вже традиційно без скандалів не обійшлося. Так, ще наприкінці минулого року низка країн почала бойкотувати конкурс через політичні принципи й присутність Ізраїлю на тлі війни в Секторі Гази.
Зокрема, цього року на сцені не з’явиться Іспанія. Але після відмови країна запропонувала організаторам відсторонити від шоу держави, які перебувають у стані збройного конфлікту. Іспанська сторона назвала не лише Ізраїль, але й Україну.
Така пропозиція викликала хвилю критики, адже багато хто вважає її некоректною та несправедливою з огляду на різні обставини збройних конфліктів. Водночас організатори конкурсу чітко розставили всі крапки над «і». Директор «Євробачення» Мартін Грін заявив у проєкті Nieuwsuur, що жодних рішень щодо дискваліфікації України вони не розглядатимуть.
«Пропозиції, які передбачають покарання або усунення України, для нас неприйнятні», — підкреслив він.
Зазначимо, країна-агресорка Росія була відсторонена від участі у конкурсі 2022 року одразу після повномасштабного вторгнення в Україну. І тоді це рішення підтримала значна частина міжнародної спільноти.
Зазначимо, країна-агресорка Росія була відсторонена від участі у конкурсі 2022 року одразу після повномасштабного вторгнення в Україну. І тоді це рішення підтримала значна частина міжнародної спільноти.