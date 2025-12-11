Скандал на "Євробаченні-2026": вже п’ята країна відмовилася від участі через політичну причину

"Євробачення-2026"

Ісландія офіційно оголосила, що не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Це вже п’ята країна, яка вирішила бойкотувати змагання. Раніше про вихід заявили Нідерланди, Іспанія, Словенія та Ірландія.

За інформацією BBC, причиною масових відмов стало рішення Європейської мовної спілки (EBU) допустити Ізраїль до конкурсу попри заклики кількох мовників винести це питання на окреме голосування. Таку ініціативу підтримувала і Ісландія — одна з семи країн, що вимагали розгляду питання прозорості участі KAN у «Євробаченні-2026».

Генеральний директор ісландського мовника RÚV, Стефан Ейріксон, пояснив, що його країна не може залишатися в конкурсі за нинішніх обставин: «У теперішній ситуації цей конкурс не приносить ні миру, ні радості. Враховуючи це, ми вирішили зробити крок назад, поки обставини не змінюються».

Попри оновлені правила Євробачення, які EBU представила як крок до більшої нейтральності та прозорості, Ісландія заявила, що має сумніви в ефективності нововведень. У RÚV зазначили, що проти участі країни виступили не тільки громадськість, а й локальні творчі асоціації. Крім того, мовник офіційно просив EBU виключити ізраїльську телерадіокомпанію KAN через попередні прецеденти та репутаційні ризики.

«Це складне питання, яке вже зашкодило репутації конкурсу та EBU. Важливо знайти рішення, яке задовольнило б усі сторони», — йдеться у заяві RÚV.

Зі свого боку генеральний директор KAN Голан Йочпаз розкритикував спроби усунути Ізраїль від конкурсу. Він назвав такі дії культурним бойкотом і попередив, що подібні прецеденти можуть мати довгострокові наслідки для європейської музичної спільноти.

«Спроба прибрати KAN з конкурсу може бути розцінена лише як культурний бойкот. Сьогодні бойкот може початися з Ізраїлю, але ніхто не знає, кому він нашкодить завтра. Чи справді ми хочемо, щоб саме цим запам’ятався 70-річний ювілей конкурсу?» — заявив Йочпаз.

Рішення Ісландії вкотре загострило дискусії навколо політичної нейтральності Євробачення та його здатності залишатися майданчиком для музики, а не геополітичних конфліктів. Чи вплинуть ці відмови на формат конкурсу 2026 року — поки невідомо. Але хвиля бойкотів набирає обертів і ставить EBU перед найбільшим викликом за останні роки.

Тим часом Україна активно готується до нацвідбору на «Євробачення-2026». Організатори вже представили список з дев’яти фіналістів, один з яких може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.