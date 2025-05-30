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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
2 хв

Скандал на "Євробаченні": MELOVIN розкрив деталі контракту й виправдався за голосування за Tommy Cash

Цього року співак входив до складу журі міжнародного пісенного конкурсу від України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
MELOVIN

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

Український співак MELOVIN потрапив у скандал під час “Євробачення-2025”. Як член національного журі він поставив найвищий бал естонському представникові Tommy Cash, чим викликав шквал критики з боку українських глядачів через тісний зв’язок конкурсанта з РФ.

У коментарі ”Люкс Фм” MELOVIN вперше прокоментував ситуацію. Спершу він спростував звинувачення в порушенні правил конкурсу, зазначивши, що мав повне право оприлюднити свої оцінки. За словами співака, в контракті з “Суспільним”, яке відповідає за участь України у “Євробаченні”, не було пункту про заборону публікації результатів.

“Мені було дозволено викласти бали. Мені дали дозвіл на публікування листочка — це один з пунктів у моєму контракті з “Суспільним”, який можу оголосити. Заборони немає, тому мені нічого не прилетіло”, — розповів співак.

Окремо MELOVIN прокоментував хейт щодо Tommy Cash, номер якому на “Євробаченні-2025” ставила росіянка. Він підкреслив, що артист не є проросійським попри наявність родичів із Росії. За словами MELOVIN, офіційна інформація СБУ не підтверджує, що Tommy Cash незаконно відвідував Крим 2021 року. Виконавець також додав, що у Tommy Cash — українське, естонське та російське коріння, але його ідентичність як артиста — естонська, і саме це він враховував під час голосування.

Tommy Cash / © instagram.com/tommycashworld

Tommy Cash / © instagram.com/tommycashworld

“Насправді Tommy Cash не є проросійським виконавцем. СБУ так і не підтвердила його перетин кордону Криму 2021 року. Хтось закидав, що там (у піснях Tommy Cash — прим. ред.) було щось про “полечу до Москви, а потім — до Києва”. Але ж далі була фраза “хочу проголосувати за Камалу і Трампа”. В цій пісні United by music, у бік якої був хейт, йдеться про вибір, коли він має бути один і ти не маєш сидіти на двох стільцях. Крім бабусі-росіянки, у нього мама — українка. А ще є естонське коріння. Тому це не росіянин, а естонець”, — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно довкола “Євробачення” розпочалася нова хвиля скандалів. Зокрема, Словенія пригрозила бойкотом через іншу країну-конкурсантку і пояснила чому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
374
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