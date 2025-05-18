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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
80
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2 хв

Скандал на "Євробаченні": MELOVIN віддав найвищий бал від нацжурі Tommy Cash, номер якому ставила росіянка

MELOVIN пояснив, чому так високо оцінив виступ скандального Tommy Cash на "Євробаченні-2025".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

На "Євробаченні-2025" розгорівся гучний скандал через бали співака MELOVIN, який високо оцінив виступ скандального естонського представника Tommy Cash, номер якого поставила росіянка.

Так, у складі цьогорічного журі від України опинилися музикант Дмитро Шуров, танцівниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna, продюсерка Нателла Чхартішвілі-Зацаринна та виконавець MELOVIN. Найвищий бал українські судді віддали Німеччині. Утім, Україна також доволі високо оцінила номер скандального представника Естонії - Tommy Cash, шоу якому ставила росіянка.

Звичайно, для українців це було неабияке здивування. Як виявилося, найвищий бал естонцеві віддав MELOVIN. Артист у рейтингу поставив Німеччину на перше місце, а Естонію – на друге. MELOVIN вже пояснив свої бали. Член нацжурі наголосив, що його оцінки не були політично мотивовані. Мел говорить, що пісня Tommy Cash – єдина, мотив якої наспівують та знають всі. Також виконавець звернув увагу, що присудив Естонії друге місце, а країна тим часом посіла третє.

Бали для фіналістів "Євробачення-2025" від MELOVIN

Бали для фіналістів "Євробачення-2025" від MELOVIN

"Я також шокований, що це єдина пісня та мотив, яку усі наспівують на вулицях. Жодних виправдань не буде. Я ставив на друге, а Естонія взяла третє. Питання?" – відповів MELOVIN на критику.

Зазначимо, цьогоріч за результатами суддівського голосування Естонія опинилася на дев'ятому місці, а глядацького – на другом. В результаті Tommy Cash набрав 356 балів та виборов бронзу. Тим часом Україна цьогоріч потрапила до топ-10. Пропонуємо дізнатися, хто з країн поставив найвищі бали Ziferblat.

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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