Скандал між Соловій і Єфросиніною: скільки коштів для ЗСУ зібрано завдяки їхній публічній сварці

Українська співачка Христина Соловій розсекретила, скільки коштів їхня з ведучою Машею Єфросиніної публічна сварка зібрала на допомогу військовим.

Так, знаменитості вирішили зі свого скандалу зробити добру справу. Зокрема, вони запропонували користувачам переказати кошти на допомогу військовим в обмін на відео, чим саме закінчилася їхня суперечка. Українці задонатили 500 тисяч гривень. Всі зібрані кошти підуть на реабілітацію поранених військових, які воювали в Авдіївці.

Христина Соловій та Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/soloviyka

"Пам’ятаєте, як ми з Машею Єфросиніною збирали кошти на реабілітацію поранених в Авдіївці бійців 3 штурмової бригади? Завдяки вашій активності нам вдалося зібрати 500 тис. грн на їхнє скоріше відновлення", - зазначила Соловій.

Утім, користувачі так і не зможуть подивитися, чим завершилася їхня сварка. Умовою публікації відео було зібрання одного мільйона для поранених в Авдіївці захисників.

"Дякую усім, хто допоміг нам перетворити суспільну дискусію на корисну та важливу справу. Але, оскільки мільйон зібрати не вдалося, продовження нашої з Марією розмови додумайте самі", - додала співачка.

Маша Єфросиніна та Христина Соловій

Публічний скандал Маші Єфросиніної та Христини Соловій – що відомо

Ведуча та співачка публічно посварилися на початку березня. Це сталося на інтерв'ю Маші Єфросиніної "Екзамен", де Соловій була гостею. Виконавиця тоді заявила, що всі публічні люди, які свого часу розмивали кордони з Росією, мають за це відповідати, і додала, що "на їхніх руках кров". У розмові співачка наголосила, що Єфросиніну це теж стосується.

Маша не стала мовчати. Вона наголосила, що медійні люди працювали відповідно до запитів аудиторії. Їхня суперечка дійшла до того, Єфросиніна назвала Соловій "лицеміркою" і "аутсайдеркою шоубізнесу через категоричність". Врешті, чим закінчився скандал – невідомо. Монтажери перебили інтерв'ю заставкою, після чого ведуча та співачка вже перейшли до обговорення іншої теми.

Маша Єфросиніна та Христина Соловій

Сварка Єфросиніної та Соловій стала неабияк обговорюваною. У Мережі вимагали показати, чим же ж все закінчилося. Співачка та ведуча запропонували зібрати мільйон на реабілітацію поранених військових в обмін на відео. Утім, зібрати вдалося лише половину суми.

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