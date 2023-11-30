Скандал вичерпано: WELLBOY і Papa Music оголосили неочікуване рішення після судової тяганини

Артист та лейбл здивували підсумком після скандалу та суду.
Український співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом WELLBOY, та музичний лейбл Papa Music оголосили чим закінчився їхній конфлікт, який вони вирішували через суд.
Так, на офіційних сторінках і WELLBOY, і Papa Music з'явилася інформація про те, що вони продовжили співпрацю.
" Скандал вичерпано! Papa Music і WELLBOY потиснули одне одному руки. Дві сторони прийняли рішення про подальшу співпрацю. Проєкт WELLBOY в обличчі Антона Вельбоя продовжить своє існування та подарує ще не один хіт своїм прихильникам", - йдеться у повідомленні.
Думки шанувальників після цього рішення обох боків розділилися. Одні зраділи, що конфлікт було мирно вирішено і вже з нетерпінням чекають на нові хіти Антона. Інші ж вважають, що весь цей скандал був заради піару:
- Цирк
- Ура! Нарешті конфлікту кінець
- Це все хайп, шоу, щоб привернути увагу. Молодці, спрацювало! А тепер далі робити хіти і запалювати сцену
- Ура! Це справді чудова новина! Чекаю нових успіхів у спільній роботі
Нагадаємо, що навесні 2023 року WELLBOY повідомив, що пішов з лейблу Papa Music. Втім, представник лейблу заявив, що артист не погоджував з ними таке своє рішення. Антон продовжував виконувати свої пісні, хоча не мав права цього робити. Лейбл, своєю чергою, продовжив випускати пісні WELLBOY, які були з ним записані до розірвання співпраці. Papa Music звернувся до суду, який постановив, що Антон Вельбой за розірвання дострокового контракту має виплатити лейблу 300 тисяч доларів.
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