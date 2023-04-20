Скандал Wellboy та Papa Music: лейбл приголомшив сумою, яку йому винен співак

Музичний лейбл Papa Music, з яким співак Wellboy на початку місяця розірвав контракт, прокоментував злом сторінки артиста в Instagram, а також назвав суму компенсації.

Музичний продюсер Євген Тріплов дав інтерв'ю Аліні Доротюк, де прокоментував скандал з Антоном Вельбоєм. Зокрема, він відреагував на звинувачення артиста, що Papa Music зламали його сторінку в Instagram та від його імені розсилали погрози. За словами Тріплова, він бачив відповідні скриншоти. Однак цього ані він, ані команда не робили. Також музичний продюсер додав, що з такими звинуваченнями першою чергою йдуть до правоохоронних органів, а не жаліються в Мережі.

Євген Тріплов / Фото: скриншот з відео

"Я бачив скриншоти, де Марті погрожують…я так і не зрозумів, але там у листуванні є слова "злитки", "емірати". Мені дуже цікаво, що це взагалі таке. Я вважаю, що перш ніж щось пред'являти, треба ці скриншоти віднести до уповноважених органів, і нехай вони перевірять. Коли вона в особистих розмовах каже, що "мене замовили"…Якщо почитати текст, який там написаний…Якби я писав таке, воно було б гарно та правдиво", - прокоментував Тріплов.

Також на думку музичного продюсера, відеозвернення Wellboy мають дивний вигляд. Зокрема, Тріплова збентежило те, що музикант зачитував все з аркуша.

Євген Тріплов / Фото: скриншот з відео

"Коли він робив промову, він її так читав з аркуша завчено. Чи це його думки, хто йому це пише, навіщо, що з ним відбувається? Я не знаю…", - прокоментував продюсер.

Пригадав Тріплов і останню особисту розмову з артистом та показав відповідні листування. Євген намагався зрозуміти, чому Антон саме так зі скандалом розірвав з ними контракт.

Особисте листування Wellboy з Євгеном Тріпловим / Фото: скриншот з відео

Особисте листування Wellboy з Євгеном Тріпловим / Фото: скриншот з відео

Загалом, після розірвання контракту Wellboy винен лейблу чималу суму компенсації. До 2028 року Антон має виплатити Papa Music два мільйони доларів, в іншому випадку він не зможе користуватися сценічним ім'ям та виконувати хіти.

"В Антона є чітка компенсація, визначена…Єдина умова, згідною з якою він може вийти з контракту – це виплата компенсації. Вона розбита на декілька періодів. Наразі компенсація у нього – два мільйони доларів", - сказав юрист лейблу.

Аліна Доротюк та юрист Papa Music Олександр Селіванов / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, скандал між Wellboy та музичним лейблом Papa Music виник після того, як артист публічно заявив, що розриває контракт. Також виконавець заговорив про співпрацю одного із засновників лейблу з РФ та путіністом Юрієм Бардашем.

Продюсери були просто приголомшені, адже не очікували такого рішення. Однак у Papa Music переконані, що Антон під впливом ексменеджерки Марти Останкової захотів самостійно заробляти на піснях. Також лейбл подав заяву до СБУ.

Згодом на сторінці Wellboy зникли всі звинувачення, натомість з'явилося повідомлення, що Марта Останкова – шахрайка. Але, як виявилося, це робив не Антон. Музикант заявив, що Papa Music зламали його сторінку.

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