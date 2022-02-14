Скандал "Євробачення-2022": участь Alina Pash у конкурсі під загрозою зриву

Активіст Сергій Стерненко звернувся до Суспільного із заявою, що довідка артистки про поїздку до Криму – підробка.

Скандал щодо поїздки до Криму переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash набирає нових обертів.

Так, до Суспільного мовника звернувся громадський активіст Сергій Стерненко щодо перевірки заїзду співачки на територію окупованого Криму 2015 року. Блогер оприлюднив у своєму Telegram-каналі інформацію про те, що ймовірніше за все, документ артистки про перетин кордону автобусом з України – підробка.

"Я маю дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що "довідка", оприлюднена командою Аліни Паш, є підробленою. З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта. Так, громадянка України Аліна Іванівна Паш 11.08.2015 рейсом Київ-Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ лише 14.08.2015. У окупованому Криму вона перебувала 12.08.2015. Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила до окупованого Криму, порушивши правила перетину державного кордону України", – написав блогер.

Також він додав, що підробка документів – кримінальне правопорушення. Тож, якщо "правоохоронці самостійно не відкриють зараз кримінальне провадження", то Стерненко сам звернеться до них із відповідною заявою.

Зі свого боку, Суспільний мовник відреагував на це та заявив, що звернеться до ДПСУ для перевірки довідки наданої командою Alina Pash.

"Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з'ясування фактів", – йдеться у повідомленні.

Тож участь Alina Pash у конкурсі "Євробачення" поки що під загрозою.

Також у відповіді зазначається, що Суспільне вже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними. Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі.

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