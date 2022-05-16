Скандал з балами для Польщі на "Євробаченні": Федишин назвала причину відсутності оцінок від українських суддів

Скандал з балами для Польщі на "Євробаченні": Федишин назвала причину відсутності оцінок від українських суддів

Співачка Ірина Федишин, яка була у складі українських суддів на "Євробаченні-2022" назвала причину відсутності оцінок від України для Польщі.

Так, днями у Мережі розгорівся скандал. Професійне журі від України не поставило жодного балу Польщі. До слова українське журі також поставило "0" Литві та Румунії, які також підтримують Україну у війні проти Росії.

Обурені юзери захейтили суддів, зокрема, низку негативу отримала й Федишин. У відповідь, Ірина пояснила, що судді не мають права розголошувати своїх балів. Утім, вона показала, що поставила Польщі оцінку 10.

Тепер виконавиця заявила про збій у системі оцінювання.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Щойно до мене дійшла інформація, що система оцінювання дала збій і не правильно виставила бали для Польщі від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів", – повідомила співачка.

Крім того, артистка звернулася "до усіх розлючених українців". Вона наголосила, що журі не має права оцінювати учасників на основі політичних чи національних критеріїв.

"Я розумію, що для усіх це не аргумент. Але це все ж документ, який дали мені у руки. Згідно цього документу, давайте відкинемо політику, і просто будемо відвертими. Я прикріпляю фото, де чітко видно, що професійне журі усього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю у 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне - журі усієї Європи теж некомпетентне?" – додала вона.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, голова національного журі на "Євробаченні-2022" Вадим Лисиця вперше прокоментував відсутність балів від українських суддів для представника Польщі. Він зізнався, що йому прикро, що так сталося і перепросив у польського народу.

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