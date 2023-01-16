Скандал з Брітні Спірс у ресторані: чоловік співачки та персонал закладу прокоментували інцидент

Чоловік співачки Брітні Спірс, тренер Сем Асгарі, відреагував на скандал зі співачкою, що стався в одному з ресторанів у Лос-Анджелесі.

Тоді, за словами очевидців, співачка поводилася неадекватно та "маніакально", а її коханий взагалі втік з закладу. Детальних коментарів з цього приводу Асгарі поки не дає, однак на своїй сторінці в Instagram він залишив коротке повідомлення у сторіз.

"Не вірте тому, що ви читаєте в Інтернеті, люди", - написав Сем.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Також, як пише видання PageSix, своїми коментарями з приводу скандалу поділилися й працівники ресторану. За словами персоналу, причиною переполоху стала не Брітні, а відвідувачі, які почали нав'язливо знімати зірку на камеру. Нетактовна поведінка фанів розлютила Спірс, тому вона почала прикриватися від камер меню та в решті решт втекла з закладу.

Після скандального інциденту Брітні Спірс виклала відео у соцмережі , на якому танцювала у мінісукні та показала середній палець у камеру.

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