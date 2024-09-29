Скандал з P. Diddy: чому репера ув'язнили, жахливі звинувачення і до чого тут Бібер, Ді Капріо й інші зірки

Пропонуємо дізнатися, який гучний скандал сколихнув весь Голлівуд і не тільки.

У Голлівуді розгорівся серйозний скандал довкола відомого репера P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбз.

На виконавця посипалися серйозні звинувачення. Зокрема, його підозрюють в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, насильстві, домаганнях, зґвалтуванні та багато інших жахливих злочинах. Ба більше, в цьому скандалі поспливали імена інших відомих зірок, серед яких Джастін Бібер, Леонардо Ді Капріо, Бейонсе, Jay-Z та багато інших.

Наразі активно ведеться слідство, а P. Diddy заарештували без права внесення застави, хоча він пропонував чималу суму, аби його відпустили з-під арешту.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua пропонує розібратися в гучному скандалі, дізнатися, в чому ж звинувачують репера, чому його ув'язнили та до чого тут відомі голлівудські зірки.

Коли за P. Diddy серйозно взялася поліція

У репера протягом всієї його кар'єри були проблеми з законом. Утім, серйозний скандал почав розгоратися саме 16 листопада 2023 року. Тоді колишня виконавця Кессі Вентура подала на нього заяву до поліції, звинувативши в зґвалтуванні, сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. Ба більше, в позові ексобраниці Комбза йшлося про те, що саме він відповідальний за підрив авто репера Кід Каді.

Diddy та Касандра Вентура / Фото: Associated Press

P. Diddy всі звинувачення заперечував і заявляв, що його колишня таким чином просто хоче від нього грошей. Наступного ж дня після подачі заяви до поліції Вентура відмовилася від своїх свідчень. Подейкували, що колишні домовилися. Умови угоди не розголошували, але стверджували, що репер заплатив кругленьку суму.

Diddy та Касандра Вентура / Фото: Associated Press

Утім, слідство знову серйозно взялося за P. Diddy, коли 17 травня 2024 року видання CNN оприлюднило жахливе відео, яке було записане на камери відеоспостереження в готелі в Сенчурі-Сіт та датоване 5 березня 2016 року. На кадрах було чітко видно, як виконавець жорстоко б'є Вентуру.

Тоді свідчення P. Diddy різко змінилися. Він почав заявляти, що в їхніх стосунках з колишньою таки було місце фізичному насильству, однак йому неабияк соромно та прикро за свій вчинок.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Судові позови проти P. Diddy та жахливі звинувачення

Після позову Кессі Вентури почали говорити інші. На репера посипалися серйозні звинувачення. З кожним місяцем кількість судових позовів лише збільшується.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Зокрема, 23 листопада 2023 року двоє позивачів, які побажали залишитися невідомими, подали заяви до поліції, в яких стверджували, що Шон Комбз вчинив проти них сексуальне насильство та порнопомсту (записав без згоди відео інтимного характеру та розповсюдив його). Також в одному з позовів йшлося, що в 1990-1991 роках репер вчинив секс-насильство над жінкою та записав це все на камеру.

6 грудня 2023 року інша жінка подала позов до суду, в якому стверджувала, що P. Diddy зґвалтував її, коли їй було всього 17.

P. Diddy / Фото: Associated Press

П'ятий позов проти репера подав музичний продюсер Родні Джонс, більш відомий як Ліл Род. У заяві йшлося про те, що Шон Комбз накачав його наркотиками, вчинив проти нього сексуальне насильство та примусив до інтиму з повією. 26 березня він зробив правки у своєму позові, де зазначив, що знаменитості, серед яких фігурувало й ім'я принца Гаррі, заманювали на скандальні вечірки P. Diddy, де скоювалися злочини сексуального характеру. Щоправда, зірок не звинувачували в правопорушеннях.

4 квітня цього року працівниця яхти Грейс О'Маркі заявила, що син Комбза вчинив проти неї сексуальне насильство. Ім'я P. Diddy теж фігурувало в позові, адже він нібито підбурював спадкоємця до злочину.

P. Diddy / Фото: Associated Press

23 травня Ейпріл Лампрос звинуватила репера в чотирьох випадках сексуального насильства, які нібито відбулися в період від середини 1990-х до початку 2000-х років. У позові йшлося, що виконавець напав на жінку, завдавав побої та заподіяв емоційний стрес.

3 липня акторка фільмів для дорослих Адрія Інгліш подала проти репера позов до суду. Вона заявила, що репер змусив її займатися сексуальною торгівлею та надавати послуги інтимного характеру гостям його скандальних вечірок.

У вересні співачка Bad Boy, вона ж Дон Річард, звинуватила P. Diddy в сексуальному насильстві, вчиненому проти неї.

P. Diddy, а зліва від нього Дон Річард / Фото: Associated Press

24 вересня жінка, яка побажала залишитися невідомою, подала проти репера позов до суду, де стверджувала, як той накачав її наркотиками, зв'язав та зґвалтував. Це нібито сталося 2001 року, коли їй було 25.

Скандальні вечірки P. Diddy і до чого тут імена відомих зірок Голлівуду

Репер любитель влаштовувати гучні вечірки. Утім, жертви заявлять, що вони були двох типів. Перші – це звичайні вечірки, куди приходило чимало зірок. Другі – це ті, де відбувалися жахливі злочини сексуального характеру, на яких теж нібито були знаменитості.

Зокрема, на вечірки P. Diddy приходили Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Jay-Z, Бейонсе, Періс Гілтон, Ештон Кутчер, Кім Кардашян, Вілл Сміт, Леонардо Ді Капріо, який вже встиг від цього відхреститися, та багато інших.

P. Diddy та Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

У Мережі говорять, що відомі зірки були не лише учасниками "брудних вечірок", а й жертвами. Зокрема, стверджують, що нібито Джастін Бібер міг постраждати він репера, коли на початку 2000-х років був його підопічним. Щоправда, сам співак від коментарів утримується.

До речі, за декілька днів до арешту P. Diddy опублікував дивне відео з молодшим сином, де називав імена знаменитостей, що були присутні на його вечірках. У цьому списку було чимало зірок, які всесвітньо відомі.

Арешт P. Diddy і знахідки в його домі під час обшуків, які шокують

У будинку Шона Комбза провели обшуки ще 25 березня 2024 року. Повідомлялося, що в нього вилучили комп'ютери та інші електронні пристрої. Тоді ж репера і допитали. Лише після арешту P. Diddy до Мережі потрапили матеріали про те, що знайшли в будинку під час обшуків. Зокрема, правоохоронці виявили наркотики, зброю та тисячі пляшок з дитячою олією та лубрикантами.

Тоді захист репера заявив, що це все просто купувалося оптом, як заведено в американців, а також назвали мережу магазинів, де ці речі придбалися. Утім, дирекція супермаркету спростовує цю інформацію.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Тим часом у Мережі подейкують, що P. Diddy використовував дитячу олію та лубриканти для організації масштабних полових актів на своїх скандальних вечірках. Адвокати виконавця це заперечують.

Шона Комбза арештували 16 вересня. Репера звинувачують в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Наразі його утримують в Столичному центрі утримання в Брукліні. Це місце, де зазвичай під вартою перебувають знаменитості, а також там ретельно стежать за тим, аби підозрюваний не скоїв самогубство.

P. Diddy / Фото: Associated Press

P. Diddy намагався вийти під заставу, запропонувавши заплатити 50 мільйонів доларів. Утім, суддя відмовив, пославшись на те, що репер може залякати свідків.

Скандальні мемуари покійної дружини P. Diddy та жахлива теорія, що він причетний до її смерті

Незадовго до арешту репера світ побачили мемуари колишньої дружини P. Diddy - моделі Кім Портер. Вони перебували в стосунках від 1994 рій по 2007-й. Портер померла від пневмонії 2018 року у віці 47 років.

P. Diddy та Кім Портер / Фото: Getty Images

Книгу випустив продюсер Кріс Тодд. Він стверджував, що друзі Портер отримали флешку з розповіддю після її смерті та передали йому. Щоправда, Тодд не надав доказів, що мемуари справжні.

У скандальних мемуарах від імені Кім Портер йдеться про те, що P. Diddy під час їхніх стосунків мав численні романі як і з жінками, так і з чоловіками, а також влаштовував оргії. Ба більше, це все він записував на відео, які вона нібито й знайшла. Окрім того, Портер заявляла, що страждала від фізичного насильства, і виконавець нібито погрожував розправою.

P. Diddy та Кім Портер / Фото: Associated Press

У Мережі вже почали заявляти, що Шон Комбз причетний до смерті Кім. Утім, діти репера від Портер опублікували спільну заяву, де зазначили, що жодних мемуарів їхня мама не писала.

"Твердження про те, що наша мама написала книгу, не відповідають дійсності. Це не так. Наше життя було розбите вщент, коли ми втратили нашу маму. Вона була нашим світом. І відколи її не стало, все змінилося. Ми глибоко засмучені тим, що світ став свідком найтрагічнішої події в нашому житті", - заявили діти репера.

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