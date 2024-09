Скандал з P. Diddy: хто з відомих зірок та як натякав на жахливі злочини репера

Серйозний скандал із затриманням репера P. Diddy набирає обертів.

У Мережі юзери почали віднаходити все більше прихованих меседжів, які протягом останніх десятиліть всесвітньо відомі артисти нібито залишали у своїх композиціях з натяком на нездорову поведінку репера, справжнє ім'я якого Шон Комбз.

Ба більше, спираючись на деякі треки, користувачі запідозрили нашумілу зірку в сприянні розвитку кар'єри Beyonce та Jay-Z. Подейкують, що нібито він допомагав позбутися таких конкурентів, як Left Eye, Aaliyah і Майкла Джексона.

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути найпопулярніші пісні зі згадками скандального P. Diddy та проаналізувати їхній прихований зміст, котрий роками залишався непоміченим і тепер викликає чимало питань у юзерів Мережі.

Justin Bieber – Yummy

Фрагменти з кліпу співака невпинно ширяться Мережею. Річ у тім, що Джастін – один з тих, кого вносять до списку ймовірних жертв. Нібито в юності Бібер зазнав насильство з боку P. Diddy. До слова, свого часу 15-річний юнак за сприяння колишнього менеджера Ашера залишався зі скандальним репером наодинці на декілька діб. Юзери зазначали, що після цього він з'являвся на публіці занадто травмованим і спустошеним.

Цю теорію ще більше підсилює кліп артиста на пісню "Yummy". За сценарієм Джастін через таємний вхід потрапляє на вечірку, де діти виступають перед дорослими у незвичних амплуа, а на столах стоять бридкі страви. Вже наприкінці ролику картинка змінюється й співак постає з танцівниками у білих тонах. Після цього все довкола зникає, а на тарілці залишається його дитяче фото. На думку прихильників, саме ця відеоробота є відтворенням тих самих гучних "білих вечірок" Шона Комбза, де ймовірно відбувалися злочини сексуального характеру.

J.Cole – She knows

Чи не найбільша увага користувачів під час розслідування справи P. Diddy прикута саме до наступних рядків з пісні цього виконавця: "Rest in peace to Aaliyah, Rest in peace to Left Eye, Michael Jackson, I’ll see ya". У перекладі вони означають наступне: "Спочивай з миром, Aaliyah, спочивай з миром Left Eye. Майкле Джексоне, ще побачимося, коли я помру".

Довкола "She knows" у Мережі вже вибудувалися неабиякі скандальні теорії. Дійшло навіть до того, що юзери переконані, що ці рядки викривають злочин тогочасного продюсера P. Diddy, який буцімто задля блискучої слави Бейонсе і Jay-Z усунув зірок, про яких і згадав J.Cole у своїй пісні ще 10 років тому. Тим паче Майкл Джексон, Left Eye та Aaliyah за дивним збігом обставин дійсно загинули в одну й ту саму дату – 25 числа, але різних місяців і років. І це сталося просто перед виходом нових альбомів Бейонсе.

Ба більше, уважні слухачі проаналізували ще один рядок "She knows, she knows" ("Вона знає, вона знає" – у перекладі з англ.). На думку деяких, саме ці слова натякають на Бейонсе, дівоче прізвище якої Knowles, що співзвучно з англійським "knows".

На цьому користувачі не зупинилися й пішли ще далі, винайшовши ще одну не менш цікаву деталь. Бейонсе народилася 4 вересня, Шон Комбз – 4 листопада, Jay-Z – 4 грудня. І останній 2017 року випустив музичний альбом під назвою "4:44". Подейкують, що це теж може мати зв'язок з їхньою змовою і кривавою дорогою до успіху.

Kesha – Tik tok

Після розгортання скандалу з Шоном Комбзом артистка зробила неочікувану зміну в тексті однієї зі своїх найпопулярніших пісень "Tik tok", яку випустила 2010 року. Справа в тому, що у старій версії пісні на її початку лунає рядок "Wake up in the morning like P. Diddy" ("Прокидаюся зранку, як P. Diddy"), але після ув'язнення Шона Комбза Kesha публічно заявила про зміну слів на "F*ck P. Diddy" ("Йди до біса, P. Diddy" – у перекладі з англ.). Таким чином вона засудила дії репера.

Eminem – Fuel

У пісні Eminem також згадується P. Diddy як "ґвалтівник", але приховано за допомогою гри англійських слів. Зокрема, це простежується у рядку "I'm like a R-A-P-E-R. Wait, he didn't just spell the word, "Rapper" and leave out a P, did he?" ("Я як ґвалтівник, але чекайте, він сказав слово "репер" без використання букви Р, чи не так?" - з англ.). Тут Eminem вживає слово "raper" ("ґвалтівник" - з англ.) і потім робить пряму відсилку до псевдоніма Шона Комбза, використавши вже схоже слово "raрper" ("репер" - з англ.) і англійську букву P.

Нагадаємо, зараз активно ведеться розслідування справи P. Diddy. Його заарештували без права внесення застави через підозру у скоєнні низки злочинів. Зокрема, влаштування так званих "білих вечірок", куди він запрошував відомих зірок і водночас схиляв інших, в тому числі неповнолітніх, до сексуальних збочень, підсипаючи їм наркотичні речовини. Також його звинувачують у торгівлі людьми, рекеті й решті жахливих злочинів.

Читайте також: