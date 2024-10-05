Скандал з P. Diddy: Камалія, Джамала й Огнєвіч відреагували на жахливі звинувачення репера

Українські відомі співачки прокоментували нещодавній скандал довкола американського репера P. Diddy, якого звинувачують в зґвалтуваннях і оргіях під час його так званих "білих вечірок".

Своїми емоціями з цього приводу нещодавно ділилася ведуча Катерина Осадча. Разом з нею про свою позицію заявила співачка Джамала. Вона говорить, що поки що ще розбирається у деталях справи, але якщо це правда, то дуже розчарована, бо раніше слухала треки виконавця.

"Я ще розбираюсь у ньому. Я насправді дуже збентежена, тому що це розчарування. Я слухала музику P.Diddy і дуже багато. Тому я ще розбираюся. Це, знаєте, як з Майклом Джексоном було. Спочатку закидали, а потім виявилося, що може не так все було", - прокоментувала Джамала в коментарі Новини.LIVE.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Виконавиця Злата Огнєвіч також не промовчала й зізналася, що насправді рада, що репера Шона Комбса затримали й почали розслідувати його справу. Тим не менш, знаменитість переконана, що таких випадків значно більше у світі, але вони постійно приховуються.

"Дуже рада, що його затримали. Напевно було дуже важко знайти докази і, головне, законодавчу базу, яка б дозволила його заарештувати. Адже людина у якої є статки, зв'язки і друзі серед влади, таку людину не просто зловити за хвіст. Не один P.Diddy так робить, але так сталося, що спіймали саме його. Таких дуже багато", - висловилася Огнєвіч.

P. Diddy / Фото: Associated Press

А ось MamaRika каже, що як мамі їй страшно уявити те жахіття, яке ймовірно чинив P.Diddy з неповнолітніми на своїх таємних вечірках. Зірка додає, що ці заяви й теорії, які ширяться Мережею, щоразу шокують її.

"Це повний... кабздєц. Жах. Я мама, я на стороні добра. В цьому не мають бути замішані діти. Все. Дорослі, ну хочете розважайтеся, але діти там не повинні бути. Для мене це страшна новина, я не можу це прожити вже кілька днів. Це жах. У мене цим кишить TikTok і я просто намагаюся якось жити далі після цієї інформації. Коли у тебе є діти, ти зовсім інакше це сприймаєш", - сказала MamaRika.

Співачка Камалія тим часом також виступила "проти розпусти й за чисте кохання".

Нагадаємо, нещодавно юзери розкрили, як всесвітньовідомі зірки намагалися приховано натякнути на злочини P. Diddy протягом останніх десятиліть.

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