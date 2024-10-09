Скандал з P. Diddy: на інших відомих зірок подають до суду за причетність до злочинів

Адвокат Тоні Базбі, який представляє інтереси жертв, що стверджують, що постраждали від злочинних дій американського репера P. Diddy, розкрив нові деталі у справі.

Він заявив, що його адвокатська фірма готує позови до суду проти відомих знаменитостей, імена яких всі чули. Зірок звинувачуватимуть у причетності до ймовірних злочинів. Стверджується, що чимало знаменитостей, які бували на "білих вечірках", бачили, що там коїться: вживання наркотиків, вчинення злочинів сексуального характеру, насильство. Знаменитостей звинувачують у співучасті або приховуванні правди, пише TMZ.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Адвокат Тоні Базбі додав, що вже надіслав зіркам листи з попередженнями. Тож, імена деяких із них можуть лишитися не розкритими, адже вони можуть попросити про непублічний позов. Перші судові звинувачення адвокатська фірма подасть вже цього тижня, але проти компаній, які були причетні до ймовірних злочинів P. Diddy. Позови проти зірок Базбі подаватиме згодом.

Зазначимо, адвокат представляє інтереси 120 людей, які стверджують, що в різні роки ставали жертвами злочинних дій P. Diddy, наймолодшій із них – 9 років. Тоні Базбі наголошує, що його фірма докладає чимало зусиль, щоб відсіяти тих, хто хоче нажитися і бреше про злочини репера.

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