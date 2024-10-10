Скандал з P. Diddy: що відомо про "білі вечірки" репера та імена зірок, які їх відвідували

Вже не один тиждень у Голлівуді не вщухає серйозний скандал, що розгорівся довкола американського репера та продюсера P. Diddy.

Виконавця, справжнє ім’я якого Шон Комбз, звинувачують у серйозних злочинах, серед яких є й сексуального характеру. Подейкують, що жахливі інциденти з насильством відбувалися на так званих "білих вечірках" P. Diddy.

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відбувалося на закритих заходах в будинку Шона Комбза та хто з відомих зірок, ймовірно, є в списку відвідувачів.

Що відомо про "білі вечірки" P. Diddy

Від кінця 1990-х років репер активно проводив у своєму будинку сумновідомі "білі вечірки". Заходи називалися саме так, адже всі гості мали одягатися у вбрання білого кольору. До серйозного скандалу, який цьогоріч розгорівся довкола P. Diddy, зірки вихвалювали вечірки та активно на них ходили.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Утім, коли проти репера посипалися скандальні звинувачення, до Мережі почало потрапляти, що ж насправді могло відбуватися на вечірках.

Зокрема, заходи були двох типів. Спочатку так звана "біла вечірка". Зазначається, що під час офіційної частини не коїлося правопорушень. Після цього розпочинався захід, який Комбз називав "freak-offs".

P. Diddy / Фото: Associated Press

Саме під час другої частини вечірки відбувалися злочини. Зазначається, що гості вживали алкоголь, важкі наркотики. Далі відвідувачі займалися сексом та влаштовували оргії. Сам P. Diddy не завжди брав у цьому участь, але фільмував все на відео. Подейкують, що репер це робив без згоди задля того, аби мати компромат на гостей, серед яких було чимало зірок і навіть політиків.

Інсайдери повідомляють, що на "freak-offs" були присутні секс-працівниці, які обслуговували відвідувачів. Ба більше, деякі з них на вигляд були неповнолітніми.

P. Diddy / Фото: Associated Press

До слова, коли на P. Diddy посипалися звинувачення, жертви розповіли, що на "freak-offs" він заманював їх обманом, після чого накачував наркотиками і примушував обслуговувати гостей. P. Diddy також змушував тримати мовчання погрозами.

Хто з зірок відвідував "білі вечірки"

Гостями вечірок P. Diddy ставали знаменитості з так званого А-списку, тобто найвідоміші та найвпливовіші. Перед своїм арештом репер опублікував дивне відео, де з сином зачитує з аркуша імена зірок. У Мережі припускають, що таким чином він натякнув на тих, хто причетних до вечірок. Зокрема, у списку були репер Дрейк, ведуча Оправ Вінфрі, акторка Дженніфер Лопес, актор Вілл Сміт, співак Джастін Бібер, репер Snoop Dogg, співак Кріс Браун.

Утім, у Мережі подейкують, що значно більше зірок ходили на "білі вечірки". Серед ймовірних гостей - актор Леонардо Ді Капріо. Де речі, в одному з інтерв'ю P. Diddy говорив, що Лео його найбільший улюбленець на вечірках, якого він завжди запрошуватиме.

Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

Окрім того, за чутками на заходах були Бейонсе, Jay-Z, Періс Гілтон, Сара Джессіка Паркер, сімейство Кардашянів, Мерая Кері, Ешлі Олсен, Демі Мур, Ештон Кутчер, Наомі Кемпбелл, Ріанна, Нікі Мінаж, Кара Делевінь, Джастін Тімберлейк та багато інших.

Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Утім, варто зазначити, що це лише ймовірний список відвідувачів. Зокрема, знаменитості могли отримувати запрошення, але не приходити. Окрім того, зірки могли бути присутніми лише на офіційній частині "білих вечірок", після чого вирушали додому. Тож, неможливо говорити про їхню причетність до злочинів.

Щоправда, адвокат Тоні Базбі, який представляє інтереси 120 ймовірних потерпілих, які вже звинуватили Шона Комбза у злочинах, заявляв, що готуватиме позови проти відомих зірок, які причетні до злочинів. Утім, деяким з них він запропонував відкупитися – заплативши жертвам за завдану моральну та фізичну шкоду. За його словами, чимало з зірок вже погодилося укласти таку угоду. Тож, можна припустити, що деякі знаменитості таки причетні до злочинів.

Зазначимо, у вересні P. Diddy заарештували без права звільнення під заставу. Репера підозрюють у вчиненні жахливих злочинів. Яких саме – дізнавайтеся у нашому матеріалі.

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