Скандал з Wellboy та Papa Music: артист скаржиться на викрадення соцмереж, а лейбл подав заяву до СБУ

У Мережі гуде гучний скандал, який виник між з виконавцем Wellboy та музичним лейблом Papa Music.

Днями стало відомо, що музикант розірвав контракт з продюсерським центром. Про це Антон оголосив на своїй основній сторінці в Instagram та розповів, що повертається до роботи з ексдиректоркою Мартою Останковою.

"Я особисто заморився, хочу любові, тупію і хочу вам повідомити, що я припиняю співпрацю з Papa Music. Я буду працювати сам, важко сказати, чи будуть хіти, чи не будуть, чи будуть гарні кліпи, чи ні, але будь які зміни це на краще", - звернувся до фанів Wellboy.

Wellboy / Фото: instagram.com/zlivanabravo

Однак на таку заяву музиканта несподівано відреагували у самому лейблі та запевнили, що не знали про таке рішення Антона. Музичний продюсер Євген Тріплов записав відеозвернення, в якому звинуватив Останкову у недобросовісності та пообіцяв вирішувати все через юристів.

"Наразі ситуація така: Марту Останкову було звільнено ще рік тому, багато тому було причин - від алкоголізму до фінансових махінацій. Людина вона мстива, накрутила Антону і його мамі. Вона вважає, якщо люди вклали в Антона 200 тисяч доларів, працювали з ним два роки, зробили всі його хіти і його зробили як артиста, а тепер, коли можна і треба повертати інвестиції, працювати і це вже великий артист, Марта каже: "Антоне, давай не будемо ні з ким ділитися, лише ти і я". Але ми будемо вирішувати все це в юридичній площині", - заявив Тріплов.

Слідом за цим Wellboy записав ще одне відео, в якому сказав, що "Тріплов лютує", а також заявив, що основною причиною розриву контракту стало "російське питання".

"Попри всі чутки основною причиною для виходу стали категоричні розбіжності з бізнес-продюсером Олексієм Голубєвим (засновник Papa Music - ред.) щодо "російського питання", - сказав Антон.

Згодом усі заяви музиканта зникли з його сторінки в Instagram і фани поквапилися подумати, що скандал нарешті вщух. Але ні, суперечка між лейблом та артистом лише загострилася.

У своєму додатковому акаунті в Instagram Антон записав чергове звернення та заявив, що колишні продюсери поцупили в нього усі офіційні соцмережі.

"Моя сторінка в Instagram взламана моїми колишніми менеджерами лейблу Papa Music. Всі пости і сторіз з указанням імен зроблені не мною! Пост видалили, сторіз теж, постять архівні відео. У нас мав готуватись важливий пост від національної програми "Ти як?". Це ініціатива Олени Зеленської, цікаво як вони будуть викладати його?", - написав Антон.

У свою чергу Papa Music спростували усі звинувачення у співпраці з Росією та навіть самі на себе подали заяву в СБУ. Таким чином лейбл намагається довести, що не має жодних зв'язків з РФ.

"Нам нема чого приховувати. Так, колись Голубєв Олексій та Бардаш Юрій були партнерами і разом запускали проєкт Wellboy, але це минуле. Давайте будемо відвертими, більша частина українського шоу-бізнесу співпрацювала з Бардашем. Процес виводу учасника зі складу учасників товариства не такий простий, як і звільнення директора, при розподілі часток 50/50, коли один із учасників втік з країни. Проте, як виявилося, Бардаш тривалий час не сплачував аліменти на дитину, через що в рамках виконавчого провадження виконавчою службою Голубєву першому, як це передбачено законом, було запропоновано придбати частку Бардаша в ТОВ "ГОЛБАР ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ", - заявили у продюсерському центрі.

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