Скандали нацвідбору на "Євробачення-2023": образа Тіни Кароль та відмова конкурсанта від участі

Національний відбір на "Євробачення" майже жодного року не минає без скандалів.

Цьогоріч теж не минулося без неприємних інцидентів. Хоча нацвідбір відбудеться лише 17 грудня, та вже знайшлися невдоволені організацією конкурсу.

Пропонуємо дізнатися, чому розкритикували членів журі, хто з учасників обурився, що не потрапив у лонглист, а хто був невдоволений організаторами нацвідбору.

Katya Chilly обурилася, що її знову не взяли на нацвідбір на "Євробачення-2023"

Виконавиця цьогоріч знову подавала заявку на участь у Національному відборі на "Євробачення". Утім, Katya Chilly навіть не потрапила до лонглиста з 36 артистів, через що засмутилася.

"Наша пісня знову не пройшла перший відбірковий "Євробачення". Ну і ладно. Ні, не гірко, не здивована. Подивлюсь, хто пройде. Це просто береги. Значить, моє русло інше цього року", - написала тоді Катя у Facebook.

Katya Chilly

Віддані прихильники артистки одразу почали критикувати організаторів нацвідбору та звинуватили їх у корупції, адже вони були переконані, що їхня кумирка гідна місця у фіналі.

Однак, Катя вже брала участь у нацвідборі 2020 року. У першому півфіналі конкурсу співачка виконала композицію "Піч", однак не потрапила до фіналу.

Критика членів журі нацвідбору на "Євробачення-2023"

Цього року вперше в історії нацвідбору українці самі обирали членів журі конкурсу. У народному голосуванні перемогли лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка й переможниця "Євробачення-2016" Джамала та виконавиця Юлія Саніна.

Утім, не всі були згодні з результатами голосування. Зокрема, дісталося Тарасу Тополі. У Мережі почали обурюватися, що у співака немає досвіду участі в "Євробаченні".

Члени журі нацвідбору на "Євробачення-2023" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Та більше обурювалися через те, що співачка Тіна Кароль не стала членкинею журі, адже за результатами голосування поступилася місцем Юлії Саніній. Так, Тіна набрала 15,68% голосів, а Юлія – 15,69%. Кароль обурилася, що її конкурентці округлили голоси, а їй - ні.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Чому 15,68% - це 15%, а 15,69% - це 16%? Без образ, просто фан", - прокоментувала співачка.

Конкурсант Lue Bason відмовився від участі у нацвідборі, розкритикував "Суспільне" та звинуватив Джамалу в необ'єктивності

Юрій Каналош, відомий під псевдонімом Lue Bason, цьогоріч подавав свою кандидатуру на участь у нацвідборі, але відмовився від конкурсу. Співак пояснив, що йому не сподобалося ставлення "Суспільного" до учасників.

"Мені дуже не сподобався вайб на онлайн відборі. Я себе знов відчув отим хлопчиком із села, якому роблять послугу. Який має бути дуже вдячним, що його тут слухають. "Суспільне", коли ви зрозумієте, що учасники вам роблять послугу? Ви не платите за їхні пісні. Навіть деякі учасники самі платять за їхні номери на нацвідборі. а ви ставите себе на п'єдестал", - обурився артист.

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Також йому не сподобалося те, що ставлення до деяких конкурсантів відрізняється. Зокрема, Jerry Heil та KRUTЬ повідомили, що вони будуть у фіналі, а йому – ні. Хоча, за його словами, він просив організаторів нацвідбору поставити його до відома, щоб мати змогу підготуватися.

Дісталося від Юрія і Джамалі з Тіною Кароль. Він звинуватив співачок у тому, що вони минулого року необ'єктивно оцінювали учасників.

"Протягом нашого виступу Джамала теренькала з Лодигіним, практично весь виступ, або сиділа в телефоні. Це видно на відео. Ти мені ставиш найнижчий бал і ти навіть не дивилася мій виступ. Це просто наглість і свинство. Якщо я тобі не подобаюсь як людина і ти мене судиш по тому, тоді ти в журі не можеш сидіти", - прокоментував співак.

Скандали національного відбору "Євробачення" – найгарячіші подробиці про конкурс

Зазначимо, Національний відбір на "Євробачення-2023" відбудеться вже 17 грудня. Незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному конкурсі. Тим часом букмекери вже прогнозують перемогу відомій співачці.

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