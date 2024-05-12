Скандали "Євробачення-2024": погрози від Нідерландів, заборонені політичні жести і відмова озвучувати бали

У ніч проти 12 травня відгримів фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де перемогу здобула Швейцарія.

Так, виконавці з різних куточків планети прибули до Мальме, Швеція, щоб завоювати серця єврофанів та здобути пальму першості на головній музичній події року. Авжеж на міжнародній арені не обійшлося без гучних заяв і демонстрацій. Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує розглянути найгучніші скандали, які трапилися протягом усього "Євробачення-2024".

Бойкотування проти участі Ізраїлю та масові мітинги палестинців на площі Мальме

Довкола участі Ізраїлю ще до початку конкурсу виникало чимало скандалів та чуток. Так, через війну між Ізраїлем та ХАМАСом палестинці всіляко намагалися відсторонити ізраїльську представницю Еден Голан від участі в конкурсі. Ще більше розлютило публіку заява від європейського мовника про присутність політичного підтексту у пісні виконавиці. Тож, її змусили внести корективи.

Еден Голан на Євробаченні 2024 / Фото: Getty Images

Незадовго після у Мережі розпочалися масовій акції протесту, які зрештою переросли у 20-тисячну демонстративну ходу палестинців на площі Мальме просто перед початком другого півфіналу шоу, де виступав Ізраїль. Зрештою, Еден було забезпечено посиленою охороною, тому їй все ж вдалося заспівати на головній сцені. Реакція палестинців не змусила себе чекати – у залі, окрім овацій фанів, лунали обурливий свист і агресивні вигуки.

Мітинг палестинців перед другим півфіналом Євробачення 2024 / Фото: Associated Press

Мітинг палестинців перед другим півфіналом Євробачення 2024 / Фото: Associated Press

Дискваліфікація Нідерландів з "Євробачення-2024" і відмова оголошувати бали

Цьогорічний представник Нідерландів Йост Кляйн вирізнився своєю поведінкою на конкурсі. За даними Європейського суспільного мовника (EBU) наразі вони ведуть розслідування інциденту, який трапився після другого півфіналу. Так, Йост неочікувано погрожував жінці зі знімальної групи "Євробачення". Це й призвело до дискваліфікації Нідерландів.

Також конфлікт вже прокоментував і мовник Нідерландів. За їхніми свідченнями, Йост після свого виступу у півфіналі не мав бажання спілкуватися з журналістами. Попри його намагання ігнорувати будь-які запитання, зірка не стерпів переслідувань і замахнувся на операторку. Фізичного контакту не відбулося, проте про інцидент жінка одразу повідомила організаторів.

Йост Кляйн на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Такі звинувачення з боку EBU Нідерланди сприйняли доволі різко і розкритикували їх, бо вважають покарання нерівноцінним ситуації. Тому під час суддівського голосування, де кожна країна присуджує іншим країнам-фавориткам бали, вони відмовилися називати свої. Тим часом делегація зізналася, що "шокована і засмучена" ситуацією.

Заборонений політичний жест від шведського співака Еріка Сааде

Виконавець Ерік Сааде відкривав "Євробачення-2024". Втім, уважні глядачі розгледіли на його руці арафатку на знак підтримки Палестини і розцінили це як політичний жест. Відтак, це порушило правила конкурсу, які забороняють використовувати будь-які символи країн, які не беруть участь у конкурсі.

Ерік Сааде / Фото: Associated Press

Відкриття Євробачення 2024

Організатори "Євробачення-2024" відреагували і пояснили, що напередодні Ерік був ознайомлений з усіма правилами конкурсу. Тож, його виступ буде вирізаний із загального шоу. Сам співак переконує, що не мав на меті нічого, окрім як показати своє походження й пам'ятний подарунок від батька.

Німецький представник заговорив про повернення РФ на конкурс, попри війну в Україні

Необачливим висловлюванням цьогоріч прославився німець Isaak. Співак втрапив у гучний скандал після того, як на одному з інтерв'ю висловився про війну в Україні. На його думку, Росія виключена з конкурсу не за розв'язану війну на території України, а, мовляв, через відсутність "вільної журналістики". До того ж німецький представник під час розмови про Ізраїль заявив, що не бачить сенсу виключати з конкурсу цю країну, як і РФ. За його словами, заборона країнам виступати через політику призведе до того, що "у певний момент події більше не буде". Зрештою, це висловлювання згодом видалили з інтерв'ю.

Isaak на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua також вела текстову онлайн-трансляцію конкурсу "Євробачення-2024", де зібрала низку найцікавіших та найкурйозніших моментів з події.

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