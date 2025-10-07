ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Гламур
565
2 хв

Скандальна Алхім після стосунків з одруженим Валеуліним закрутила новий роман: хто її обранець

Щоправда, користувачі звернули увагу на один нюанс і засумнівались у справжності цих стосунків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анна Алхім

Анна Алхім / © instagram.com/anya.alkhim

Скандальна блогерка Анна Алхім, яка перебувала в стосунках з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним, закрутила новий роман.

Принаймні, зірка Мережі на це натякає. Деякий час вона інтригувала, що в неї з'явився залицяльник, а це ж виставила світлини із чоловіком, з яким злилася в поцілунку. У дописі під знімками Анна Алхім зізналась йому в коханні. Щоправда, обличчя чоловіка блогерка ретельно приховала.

Анна Алхім та Євген Князев / © instagram.com/alkhim.an

Анна Алхім та Євген Князев / © instagram.com/alkhim.an

Тим не менш, користувачі доволі швидко визначили, хто злився в поцілунку зі скандальною зіркою Мережі. Цим чоловіком виявився Євген Князев – флорист, що є власником мережі квіткових магазинів. Однак користувачі засумнівались у справжності їхнього роману. Юзери звернули увагу на один нюанс, що в цього Євгена в профілі є чимало світлин з іншими жінками, де вони цілуються.

Анна Алхім та Євген Князев / © instagram.com/alkhim.an

Анна Алхім та Євген Князев / © instagram.com/alkhim.an

  • Князев усіх цілує, це не новина. Але тут явно нас хочуть надурити цим фото з поцілунком!

  • Рандомний чоловік або з компанії, з якою вони гуляють, ось і все, тим більше він здається занадто солодким для неї!

  • Видно ж, що цей хлопець не до смаку Ані. Грошей він дав їй, щоб привернути увагу до своєї сторінки і зробити собі піар!

До речі, 6 жовтня Анна Алхім відсвяткувала день народження в Парижі. На святкуванні був і цей Євген Князев. Окрім того, там засвітився одіозний російський блогер Ігор Синяк, який родом із Краматорська, але має російський паспорт і відмовчується про війну.

Зазначимо, раніше особисте життя Анни Алхім стало неабияк публічним. Блогерка зізналась, що протягом двох років перебувала в стосунках із одруженим чоловіком та навіть під тиском вмовляла його розлучитися, але цього не сталося. Пізніше блогерка видала, що зустрічалась з бізнесменом Костянтином Валеуліним, в якого є дружина та неповнолітня донька.

