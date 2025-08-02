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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1463
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Скандальна Алхім після звинувачень у держзраді покидає Україну: блогерка розкрила правду про переїзд

Зірка Мережі емігрує разом з родиною й назвала країну.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анна Алхім

Анна Алхім / © instagram.com/alkhim.an

Скандальна українська блогерка Анна Алхім заявила про виїзд з України з сином.

Зірка Мережі у своєму Telegram-каналі повідомила, що згодом оселиться в Дубаї. За словами Алхім, вона починає нову сторінку життя, а в Instagram створить окремий блог про життя в ОАЕ.

"Тепер ми будемо жити там. Не знаю, добре це чи погано, час покаже. В Україну я не планую повертатися. Поки так", — написала блогерка.

Анна Алхім з сином / © instagram.com/alkhim.an

Анна Алхім з сином / © instagram.com/alkhim.an

До слова, раніше через скандальну поведінку Анни на неї було відкрито кримінальні провадження, зокрема за статтею про державну зраду. Попри це, Алхім публічно заперечує, що її хтось "виганяв", і наголошує — рішення залишити країну вона ухвалила самостійно виключно через безпеку її сина-школяра на тлі постійних російських обстрілів України.

"Ніхто мене не виганяв. Після останнього "прильоту" в ЖК "Республіка", куди Вова ходить до школи, я видихнула, що ми були не в Києві. Тому що кожен день, як лотерея, мені набрид. Не буде обстрілів — я зі сльозами на очах повернуся додому. Зараз з такими сльозами я лечу туди. Кращого місця за Київ для мене немає", — пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно артистка Ольга Горбачова назвала рік і причину виїзду за кордон її ексчоловіка Юрія Нікітіна.

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