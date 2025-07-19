Скандальна Алхім потренувалася у спортзалі з солістом Imagine Dragons і показала фото

Анна Алхім і Ден Рейнольдс

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Українська блогерка Анна Алхім, яку звинувачували у держзраді та відкрили на неї кримінальні провадження, розповіла про зустріч із солістом гурту Imagine Dragons.

Анна у фотоблогу зізналася, що це трапилося випадково. Виявилося, вона разом зі співаком Деном Рейнольдсом жили в одному готелі у Польщі. І так, під час одного з тренувань у спортивній залі вони й перетнулися.

Алхім не втрималася та підійшла до палкого прихильника України та попросила у артиста сфотографуватися з нею. Результатом вона поділилася у фотоблогу. Утім, не всі одразу повірили блогерці. І як доказ вона також показала інші кадри на відео, де вона тренується, а позаду неї ходить Ден.

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Анна Алхім і Ден Рейнольдс / © instagram.com/alkhim.an

"Боже мій! Це компенсація за всі мої страждання. Дякую, Всесвіте. Найкраще тренування у моєму житті. Добре, що я вчу англійську і можу сказати йому, що він найкраще, що я бачила в житті. Ой, а як ми опинилися в одному готелі? Як припинити усміхатися та заспокоїти лібідо. А ось пляшку, з якої він пив, я залишила", — поділилася щаслива блогерка.

Сторіз Анни Алхім / © instagram.com/alkhim.an

Нагадаємо, нещодавно соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс поцілував прапор 122-ї окремої бригади ТрО на концерті та підтримав Україну символічним жестом.