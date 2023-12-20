Скандальна Анна Алхім заявила, що не відмовиться від Асті і "Слова пацана": Анатоліч відреагував

Скандально відома блогерка Анна Алхім повідомила, що ведучий Анатолій Анатоліч врешті відмовився від участі у її заході, який вона запланувала організувати в Києві.

У соцмережах Алхім провела стрім, у якому розповіла, що разом з Анатолічем від її корпоративу відмовився й Гарік Корогодський:

"Спочатку погодилися, бо Гарік неправильно зрозумів мене. Він думав, що це буде корпоратив не комерційний, він не думав, що там будуть продаватися квитки. Шампанська, ікра – він рахує, що зараз це не на часі. Анатоліч погодився, тому що я йому пообіцяла, що я скажу, що Асті слухати не можна, і що "Слово пацана" теж дивитися не можна. І вестиме він українською, і Гарік говоритиме українською. І я намагатимуся", - почала пояснювати Алхім.

Та, врешті, скандальна блогерка передумала і заявила, що якби сказала все те, що пообіцяла, "це було б лицемірством".

"Розумієте, якщо я вийду на сцену і почну говорити українською, - це буде лицемірство. Якщо я скажу, що "Слово пацана" не дивіться, це погано. Асті не слухайте, - це погано, це буде брехня, тому що я її слухала і буду слухати", - заявила блогерка.

Анатоліч відмовився від участі у заході скандальної Анни Алхім

Ба більше, Алхім повідомила, що на свій захід хотіла запросити й співачку Світлану Лободу, але передумала, бо та скоріш за все не приїде до України і дорого бере за виступ.

Нагадаємо що днями у Мережі розкритикували Анатолія Анатоліча, який погодився взяти участь у корпоративі скандальної блогерки, яка має неоднозначну позицію, Анни Алхім. Та Анатоліч заявив, що вирішив виступити на цьому заході, бо Алхім пообіцяла йому публічно послати Асті та сказати, що всі, хто дивиться російський серіал "Слово пацана", - д*вб**би.

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