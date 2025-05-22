Скандальна Анна Алхім відреагувала на звинувачення в держзраді та розкрила, де зараз перебуває

Анна Алхім / © instagram.com/anya.alkhim

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Скандальна блогерка Анна Алхім відреагувала на звинувачення в державній зраді та розкрила, де зараз перебуває.

Довкола зірки Мережі розгорівся гучний скандал. Зокрема, проти Анни Аліхм відкрили три кримінальні провадження. Блогерку звинувачують в розпалюванні національної ворожнечі, погрозах або насильстві щодо державного чи громадського діяча та державній зраді.

Анна Алхім у "Сніданку з 1+1" прокоментувала відкриті проти неї кримінальні провадження. Блогерка своєї вини не визнає. Вона наголошує, що не вважає себе проросійською. Ба більше, Алхім говорить, що є патріоткою України та навіть має татуювання у вигляді тризуба та вишиванки. Щодо кримінальних проваджень блогерка не переймається. Анна говорить, що наразі перебуває в Києві та під час розслідування справи не планує нікуди виїжджати.

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Анна Алхім

"Я не вважаю себе проросійською. У мене набите тату вишиванки, герб України. Яка я проросійська? Я перебуваю в Києві, якщо цю справу будуть розслідувати, то я тут. Я не хвилююся з цього приводу, бо я точно не маю стосунку жодного до державної зради, я патріот своєї країни, тому я не переживаю. Так, це неприємно, але це неприємно для моїх батьків", - прокоментувала блогерка.

Скандал довкола Анни Алхім – що відомо

Під час війни в Україні блогерка неодноразово потрапляла в скандали. Зокрема, вона відкрито спілкується російською, слухає пісні росіян та споживає контент із РФ. Ба більше, блогерка називала диктатора путіна "красавчиком" та "найвпливовішим політиком".

2023 року Анну Алхім звинувачували в наведенні ракетного удару по госпіталі в Дніпрі. Зокрема, блогерка приїжджала до військових, після чого публікувала дописи, де зазначала, що медзаклади переповнені, і закликала їм допомагати. Врешті, блогерка залишила адреси лікарень. Після цього окупанти обстріляли однин із медзакладів ракетами.

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Анна Алхім

Новий скандал довкола Алхім розгорівся після хрещення дітей блогерки Стасі Макєєвої. Тоді Анні запропонували заспівати українську пісню, але та у відповідь лиш скорчила гримасу та щось пробурмотіла нецензурною лайкою. Блогерку тоді звинуватили в приниженні українською мови та підігруванні російським наративам.