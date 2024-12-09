Скандальна Анна Asti серйозно "влипла": у Мережу злили інтимні кадри, як співачка зраджує чоловіка

Співачка-зрадниця Анна Asti, справжнє ім'я якої Анна Дзюба, серйозно оскандалилася в Росії.

У Мережу злили інтимні кадри, як скандальна виконавиця нібито зраджує свого чоловіка, російського бізнесмена Станіслава Юркіна, з іншим. Користувачі впізнали зрадницю Анну Asti завдяки відповідним родинками на тілі.

Як натякнув блогер-пліткар Богдан Беспалов, на кадрах зі скандальною співачкою був не її чоловік, а приятель сім'ї: "Як тепер чоловік співачки Станіслав буде товаришувати і ділитися про "наболіле" з зовсім скоро екстоваришем…Бумеранг долі існує".

Анна Asti / Фото: instagram.com/asti

Зрадниця Анна Asti в істериці вже прокоментувала скандальний злив, що загрожує її кар'єрі в Росії та, зокрема, шлюбу з бізнесменом. Артистка підтвердила, що кадри були дійсно взяті з її телефону. Однак вона стверджує, що відео інтимного характеру їй підсунули. Скандальна співачка заявила, що стала жертвою шахраїв, які шантажували її та вимагали кошти.

"На жаль, я стала жертвою злочинців, які незаконно проникли у мій телефон та вкрали особисту інформацію. В результаті було злито мої приватні фотографії, а також додано відео, яке мені не належить. Останні пів року я переживала справжній кошмар, тому що від липня нас зі Стасом ще й шантажували, вимагаючи величезних сум грошей. Всі фотоматеріали призначалися винятково для мого чоловіка, і так, ми маємо особисте інтимне життя", - виправдалася скандальна співачка.

Анна Asti з чоловіком / Фото: instagram.com/asti

Зрадниця Анна Asti запевняє, що в шлюбі в них із чоловіком наразі все добре. Однак раніше користувачі звертали увагу, що вони зі Станіславом, коли розгорівся серйозний скандал щодо зради, відписувалися одне від одного у фотоблогу.

Зазначимо, Анна Asti зрадила Україну та обрала Росію, хоча повномасштабна війна застала її в рідних Черкасах, де вона ховалася в укриттях. Врешті, це не завадило їй поспіхом покинути країну та поїхати до РФ, де вона мовчить про злочини окупантів та заробляє криваві рублі. 2023 року скандальна співачка отримала російське громадянство.

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