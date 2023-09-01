Скандальна блогерка Алхім розкритикувала пісні про війну та "шароващину": "Краще Анну Asti слухати"

Українська блогерка Анна Алхім знову оскандалилася своєю публічною заявою.

Знаменитість не приховує, що навіть під час війни продовжує слухати російську музику, тим самим підтримуючи країну-агресорку.

До того ж, Алхім заявила, що вважає українські пісні про повномасштабне вторгнення та так звану "шароварщину" повним несмаком. Як висловилася блогерка, вона краще буде слухати музику росіян та співачки-зрадниці Анни Asti, яка працює в РФ, аніж українських артистів, які виконують треки про війну.

"Я взагалі не слухаю таку музику. Я проти цього. "Шароващина" - це повна х*йня і мені це не подобається. Я вважаю, що є українські пісні які мені подобають, але "шароващина" - це несмак, некрасиво і некайфово. Краще Анну Asti слухати, бо в неї в піснях багато сенсу і більше почуттів, які я можу перекласти на себе. А про що я можу думати в машині, коли слухаю цю х*йню?", - емоційно заявила Алхім в шоу "Трендсеттер".

Анна Алхім / Фото: instagram.com/anya.alkhim

На думку блогерки, зараз співаки просто хайпують на темі війни, щоб "принижує" українську культуру.

"За*бали всі ці ракети в піснях. Це раніше люди слухати пісні та згадували про війну, а зараз в нас є Інтернет. То що, давайте слухати "шароварщину" та пригадувати, що у нас війна? Це не нагадування, це жах", - сказала Алхім.

Зазначимо, що це вже не перший конфлікт з блогеркою Раніше знаменитість оскандалилася тим, що різко висловилася про захід України та назвала їх "деб*лами". Також знаменитість говорила про те, що не хоче переходити на українську мову, бо її "змушують" це робити.

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