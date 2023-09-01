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Скандальна блогерка Алхім розкритикувала пісні про війну та "шароващину": "Краще Анну Asti слухати"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Скандальна блогерка Алхім розкритикувала пісні про війну та "шароващину": "Краще Анну Asti слухати"

Анна Алхім

Блогерка продовжує слухати російську музику.

Українська блогерка Анна Алхім знову оскандалилася своєю публічною заявою.

Знаменитість не приховує, що навіть під час війни продовжує слухати російську музику, тим самим підтримуючи країну-агресорку.

До того ж, Алхім заявила, що вважає українські пісні про повномасштабне вторгнення та так звану "шароварщину" повним несмаком. Як висловилася блогерка, вона краще буде слухати музику росіян та співачки-зрадниці Анни Asti, яка працює в РФ, аніж українських артистів, які виконують треки про війну.

"Я взагалі не слухаю таку музику. Я проти цього. "Шароващина" - це повна х*йня і мені це не подобається. Я вважаю, що є українські пісні які мені подобають, але "шароващина" - це несмак, некрасиво і некайфово. Краще Анну Asti слухати, бо в неї в піснях багато сенсу і більше почуттів, які я можу перекласти на себе. А про що я можу думати в машині, коли слухаю цю х*йню?", - емоційно заявила Алхім в шоу "Трендсеттер".

Анна Алхім / © instagram.com/anya.alkhim
Анна Алхім / Фото: instagram.com/anya.alkhim

На думку блогерки, зараз співаки просто хайпують на темі війни, щоб "принижує" українську культуру.

"За*бали всі ці ракети в піснях. Це раніше люди слухати пісні та згадували про війну, а зараз в нас є Інтернет.  То що, давайте слухати "шароварщину" та пригадувати, що у нас війна? Це не нагадування, це жах", - сказала Алхім.

Зазначимо, що це вже не перший конфлікт з блогеркою Раніше знаменитість оскандалилася тим, що різко висловилася про захід України та назвала їх "деб*лами". Також знаменитість говорила про те, що не хоче переходити на українську мову, бо її "змушують" це робити.

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Дата публікації
Перегляди
624
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