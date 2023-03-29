Скандальна блогерка Анна Алхім похвалилася, що слухає російські пісні та спонсорує армію ворога

Блогерка також прокоментувала, чому не переходить на українську мову.

Скандальна блогерка-мільйонниця Анна Алхім зробила відверту заяву.

Так, у подкасті Олександра Волошина під час розмови зірка Мережі радісно заявила, що не відмовилася від російських виконавців та продовжує слухати їхні пісні.

"Я слухаю російські пісні в машині", - заявила радісно Анна.

Олександр Волошин спробував уточнити, чи не на стрімінгових майданчиках блогерка слухає пісні росіян. На що Анна відверто відповіла, що на офіційних платформах вона це робить.

Анна Алхім і Олександр Волошин / Фото: скриншот з відео

"Що це таке стрімінгові майданчики? Я не знаю, що таке стрімінгові майданчики... Я слухаю на Apple Music, звичайно", - прокоментувала Алхім.

Олександр спробував пояснити, що таким чином Анна спонсорує Росію, адже на прослуховуваннях росіяни заробляють кошти, з яких платять державі податки. На це Алхім відповіла, що знає: " Так!". Утім Анна одразу ж почала виправдовуватися, що насправді не розуміє, як таким чином спонсорує країну-агресорку.

"Я не розумію, як це я їм бабки відправляю. Де мені тоді слухати це?", - виправдалася Алхім.

Анна Алхім / Фото: скриншот з відео

Також скандальна блогерка заявила, що не збирається переходити на українську мову, доки їй не припинять дорікати за російську.

"Всі кажуть: "Перейди-перейди". Я не перейду, поки ви мені будете тикати, щоб я перейшла", - заявила Алхім.

Нагадаємо, тим часом чимало українських знаменитостей, які до 24 лютого минулого року розмовляли російською, перейшли на українську. Так зробив Дантес. Раніше музикант пояснював, чому до початку повномасштабної війни спілкувався російською.

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