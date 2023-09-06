Скандальна блогерка Корячка виправдалася за образливі слова про ЗСУ і перемовини з ворогом

Скандальна блогерка Тетяна Коряк, відома як Корячка, після шквалу критики спробувала виправдатися за свої образливі слова про ЗСУ та перемовини з ворогом.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, де російською мовою пояснила, що насправді мала на увазі. За словами Коряк, вона, як ніхто інший знає, що таке втрачати рідних та близьких людей. Також блогерка говорить, що відчула біль війни на собі особисто, адже окупанти повністю знищили її рідне місто Бахмут.

"Я – українка з Бахмуту. Те, що росіяни зробили з моїм містом… Я не можу описати вам цей біль. Я втратила в цій війні дуже багато – дім, рідних і близьких мені. Я розумію біль людей, які втрачають у цій війні, які пишуть мені щодня з проханням про допомогу", - зазначила блогерка.

Тетяна Коряк (Корячка) / Фото: instagram.com/korya4ka

Тетяна Коряк говорить, що її слова про перемовини з ворогом і те, що ЗСУ "м'ясо", можна сприймати, як нервовий зрив. Блогерка додала, що лише хоче, аби скоріше настав мир і невинні люди жили спокійним життям.

"Ви можете сприймати мої слова, як якийсь нервовий зрив, але я справді хочу, щоб в моїй країні настав мир… Я втомилася втрачати близьких та рідних. Я думаю, ви теж втомилися втрачати у цій війні. Тому я виступила за те, щоб країна була в мирі та процвітанні. Ось що я хочу!" – додала блогерка.

Скандальна блогерка Корячка, яка назвала ЗСУ "м'ясом", спробувала виправдатися за свої слова

Зазначимо, днями Тетяна Коряк зробила скандальну заяву, що українські захисники – це "м'ясо". Вона вважає, що війна – "це брудні політичні ігри". Також блогерка заявила, що у військових немає шансів протистояти ворогу, тож вона закликала українську владу до перемовин з загарбниками.

До слова, Корячка і раніше славилася двозначними заявами щодо війни в Україні. Вона раніше заявляла, що "не все так однозначно", і натякала, що українці самі винні у вторгненні Росії. Сама ж блогерка із чоловіком живе на Кіпрі, а блог продовжує вести російською мовою.

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