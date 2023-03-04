Скандальна блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР і нарвалася на хейт

Скандально відома блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук) похизувалася нагородою від Головного управляння розвідки України.

Інфлуенсерка стала однією з запрошених блогерів на зустрічі з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком. Головною темою бесіди стала інформаційна війна та мотивація населення під час повномасштабного вторгнення.

Про зустріч на Банковій Манекен розповіла у сторіз в Instagram. На думку блогерки, дуже важливо, що влада запросила лідерів думок у Мережі обговорити такі питання.

Фото: instagram.com/maneken007

Фото: instagram.com/maneken007

"Я сьогодні отримала дозу мотивації, яку я хочу передати вам. Насамперед - від спілкування з розумними людьми на філософські та насущні для всіх нас теми. А по-друге, від приємного почуття усередині. Коли в тобі бачать особистість, тобі знайомляться, кажуть, щось обговорюють (будь-якою мовою!). Такі офіційні зустрічі набагато вагоміші за громадське знецінення у ключі "Хто ти? Блогер? Та хто ти взагалі?". Важливо кілька людей вас схвалює, а хто. Не акцентуйте увагу на масі, що від нездатності заявити про себе принижує вас. Просто робіть свою справу", - написала Ксюша.

Фото: instagram.com/maneken007

До того ж блогерка розповіла про те, що ще у жовтні минулого року отримала медаль від ГУР "за сприяння воєнній розвідці України". Нагородою Волощук похизувалася на фото, але не стала розповідати, за які саме заслуги перед батьківщиною отримала таку відзнаку.

Фото: instagram.com/maneken007

"Ось така історія. Як так сталося, за яких обставин і за що – я обов'язково розповім, коли воїна закінчиться. І нехай цей орден стане символом того, що якщо ти "публічна" людина, це далеко не означає те, що ти показуєш все, що відбувається у твоєму житті", - написала Ксюша.

Фото: instagram.com/maneken007

Однак не усім користувачам Мережі здалося, що блогерка не заслуговує на таку нагороду від держави. Адже неодноразово Манекен потрапляла у скандал через свої висловлювання та позицію. Крім того, у минулому у Волощук був досвід роботи у ескорті, про що вона відкрито розповідає.

Зараз дівчину критикують за те, що вона відмовилася переходити на українську та заявила, що взагалі не планує цього робити.

До цього, навколо блогерки розгорівся скандал через її позицію щодо окупації Криму. 2020 року Волощук заявила, що планує про життя на півострові та вважає, що за часів окупації РФ "Крим дуже преобразився". Ба більше, Ксюша переконувала, що "неважливо чий півострів, головне – аби там було мирно".

Манекен відреагувала на критику та закликала людей "не шукати зраду серед своїх".

"Знаєте, що мене засмутило після публікації моєї "відзнаки" - те, що наші люди настільки не довіряють нашій державі, що вважають, що такі речі просто дають. Нізащо. Це на вашу так працює? Як і засмутило те, що багато людей навіть не спромоглися прочитати за що, коли і ким вона видана. Це не Герой України, не військова медаль за службу. Але людям подобається розганяти бруд та очорняти не скільки мене, а за фактом - уряд. Щоб влада не робила, суспільство завжди їм незадоволене. Навіщо плювати в колодязь з якого ми п'ємо, ще й у воєнний час? Я чомусь думала, що ми всі рухаємося в одному напрямку – до перемоги. Було б круто, якби всі займалися тим, що робили все можливе, наблизити країну до перемоги, а не шукати "зраду" серед своїх", - написала блогерка.

Фото: instagram.com/maneken007

А ось на свої попередні заяви про анексію Криму, Манекен запевнила, що тоді просто не розуміла, що відбувається і які в цього будуть наслідки.

"У той час я, як і багато хто, в цілому не розуміла, що насправді відбувається, і вважала, що головне, щоб всі були живі здорові.

З того часу багато що змінилося. Але кому це цікаво. Люди зайняті тим, що кидають у мене каміння, начебто самі без гріха. Зате про війну та проблеми всі забули на якийсь час", - додала Манекен.

Фото: instagram.com/maneken007

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