Скандальна блогерка Софія Стужук вчетверте вагітна

Скандальна блогерка Софія Стужук поділилася радісною новиною.

У своєму Instargam знаменитість розповіла, що вчетверте вагітна. Так, Софія опублікувала кадри, де вона з коханим позує на тлі Ейфелевої вежі у чорній обтислій сукні, які підкреслює округлений животик. Також блогерка тримала у руках знімок УЗД дитини.

"Ми помножили наше кохання. У нас буде наше чудове продовження. Я вагітна 4-ю дитиною. А загалом у нас буде 5 на сім'ю. Ух, я вас новиною за новиною дивую. Але я тепер хоч зрозуміла, чому Антон казав не розповідати, поки час не настане", - розповіла Софія.

Софія Стужук з нареченим / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Загалом, батьком дітей став наречений блогерки, бізнесмен Антон із Риги. Закохані разом вже 10 місяців. Познайомилася пара в одному з нічних клубів та разом провела ніч. В інтерв'ю "Ходят слухи" Софія зізналася, що саме після цього вони почали активно спілкуватися з чоловіком.

Софія Стужук виходить заміж / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Раніше Антон вже був одружений та має від попереднього шлюбу доньку. Софія теж має трьох дітей від. У першому шлюбі у блогерки народилися син та дві доньки.

Нагадаємо, коли почалася повномасштабна війна в Україні, знаменитість вирішила мовчати. Згодом Софія порушила своє мовчання. Лише у травні блогерка сказала, що Росія напала на Україну. Втім, Стужук дала чітко зрозуміти, що нічого більше не розповідатиме, адже вона проти розпалювання ненависті.

Зазначимо, у Софії Стужук чимала аудиторія, серед якої багато росіян.

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