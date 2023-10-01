Скандальна блогерка, яка вихваляла Путіна, покаталася закритим Південним мостом в компанії живодера

Вже не вперше дівчина опиняється в центрі гучного скандалу.

Київська блогерка Вікторія (Анна) Краснова, відома за псевдонімом Девіл, оскандалилася черговим цинічним вчинком під час повномасштабної війни.

Днями Девіл поділилася в своїх Instagram-stories шокуючими кадрами, як катається у комендантську годину по столиці.

У кадрі блогерка хизувалася тим, що може не лише їздити містом у заборонений час, а ще й має змогу проїхатися Південним мостом, в'їзд на який здійснюється лише за спеціальними перепустками. Під час забороненої прогулянки дівчина ще й у весь голос підспівувала російські пісні, які слухала у машині на всю гучність.

"Коли у нього є перепустка", - підписала відео з авто Краснова.

На кадрах з авто дівчина також засвітила обличчя свого супутника, який разом із нею порушував закон.

Київська блогерка показала, як катається Південним мостом зі "спецперепусткою" в компанії живодера

Як з'ясували користувачі Мережі, ним виявився живодер Олександр Шекерлі. Чоловік став скандально відомим після того, як почав публікувати у своїх соцмережах знущання над тваринами. 2017 року Шекерлі знімав, як кидає кошеня, а також прив'язує мишенят до гранати.

До того ж, користувачі також нагадали, що він син скандального бізнесмена Микола Шекерлі, який був засуджений за зґвалтування неповнолітньої дитини 2011 року.

Сама ж Краснова також вже не вперше опиняється в центрі скандалу. Раніше блогерку неодноразово затримували за нетверезе водіння. А під час повномасштабної війни Краснова заявила про те, що підтримує Путіна, який розв'язав війну в Україні. Дівчина симпатизувала російському диктатору, а зараз мовчить про війну у своїх соцмережах.

Вікторія (Анна) Краснова / Фото: instagram.com/ta.samaya.devil

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