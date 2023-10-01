Скандальна блогерка, яка вихваляла Путіна, покаталася закритим Південним мостом в компанії живодера

Вже не вперше дівчина опиняється в центрі гучного скандалу.
Київська блогерка Вікторія (Анна) Краснова, відома за псевдонімом Девіл, оскандалилася черговим цинічним вчинком під час повномасштабної війни.
Днями Девіл поділилася в своїх Instagram-stories шокуючими кадрами, як катається у комендантську годину по столиці.
У кадрі блогерка хизувалася тим, що може не лише їздити містом у заборонений час, а ще й має змогу проїхатися Південним мостом, в'їзд на який здійснюється лише за спеціальними перепустками. Під час забороненої прогулянки дівчина ще й у весь голос підспівувала російські пісні, які слухала у машині на всю гучність.
"Коли у нього є перепустка", - підписала відео з авто Краснова.
На кадрах з авто дівчина також засвітила обличчя свого супутника, який разом із нею порушував закон.
Як з'ясували користувачі Мережі, ним виявився живодер Олександр Шекерлі. Чоловік став скандально відомим після того, як почав публікувати у своїх соцмережах знущання над тваринами. 2017 року Шекерлі знімав, як кидає кошеня, а також прив'язує мишенят до гранати.
До того ж, користувачі також нагадали, що він син скандального бізнесмена Микола Шекерлі, який був засуджений за зґвалтування неповнолітньої дитини 2011 року.
Сама ж Краснова також вже не вперше опиняється в центрі скандалу. Раніше блогерку неодноразово затримували за нетверезе водіння. А під час повномасштабної війни Краснова заявила про те, що підтримує Путіна, який розв'язав війну в Україні. Дівчина симпатизувала російському диктатору, а зараз мовчить про війну у своїх соцмережах.
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