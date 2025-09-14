Скандальна блогерка Діанка вперше стала мамою й показалася у пологовому на тлі підозр у брехні

Діанка блогер народила

Українська блогерка Діана Поліщук, вона ж Діанка блогер, яка прославилася дивакуватими ефірами у TikTok і збирала донати, народила доньку.

Блогерка вийшла на зв'язок до підписників з пологового будинку. Діана поділилася кадрами з біркою, де видніються основні параметри її донечки. Попри хейт і підозри у брехні з накладним животом, вона заявила, що народжувала природнім шляхом з епідуральною анестезією. Щоправда, дитину блогерка поки не показує та не розкриває імені новонародженої.

"Привітайте. Ми народили прекрасну доцю. Я народжувала сама чудову дитину", — поділилася Діана.

Попри такі кадри, частина користувачів засумнівалася у правдивості її слів. У коментарях вибухнула дискусія: одні вітають Діану з поповненням у родині, а інші припускають, що нібито дитину могла народити не вона, а хтось із її родичів.

Боже, от люди. Вже народила людина, а вони все одно не вірять

А де бірка на руці? Не схоже, що вона народжувала

Люди не вірять, покажи дитину

Де ті, які писали що живіт накладний?

Дайте вже Оскара їй

Зазначимо, під час війни Діанка блогер видає низку треш контенту. У Мережі її прозвали шахрайкою, оскільки та заробляла на своїх витівках і випрошуванні грошей сотні тисяч гривень. До слова, таким чином дівчина заробила собі на авто. Гучний резонанс спричинив і її цинічний коментар у період одного з масованих обстрілів Сум, коли блогерка заявила, що війна її "не стосується" і її цікавлять лише власні заробітки.

