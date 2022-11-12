Скандальна Dj Nastia розлучилася з Сергієм Лещенком та показала нового коханого-іноземця

Подружжя було у шлюбі п'ять років.
Член наглядової ради Укрзалізниці, екснардеп Сергій Лещенко поповнив лави завидних холостяків.
Лещенко та його скандальна дружина, Анастасія Топольська, вона ж Dj Nastia, розлучилися після п'яти років шлюбу. Про це Топольська розповіла на сторінці в Instagram. Також артистка повідомила, що вже встигла закрутити новий роман:
"Для тих, хто досі не зрозумів. Так, ми разом. І так, я двічі розлучена", - підписала фото Настя, на якій зображена з новим бойфрендом.
Серце Топольської полонив музичний продюсер Стеф Мендесідіс, який живе та працює в Нідерландах. Що ж стало причиною розлучення з Лещенком, а також як давно експодружжя не разом – Настя не стала уточнювати.
Нагадаємо, що Сергій Лещенко та Анастасія Топольська були разом від 2017 року. До цього Dj Nastia була заміжня за DJ Анатолієм Тапольським, якому народила доньку Уляну.
Топольська, зокрема, прославилася своїми скандальними заявами та вчинками. До початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2021 року Dj Nastia дала концерт у московському клубі і викликала шквал обурення в українців, які розкритикували її виступ в країні-агресорці.
До цього Топольська критикувала українців і назвала їх "малодушними пришелепками". Таким чином артистка відреагувала на те, як українське суспільство обговорювало катастрофу російського Ту-154 над Чорним морем у грудні 2016 року.
Втім зараз Настя отямилася і активно підтримує Україну, дає благодійні концерти і донатить.
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