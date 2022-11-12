Скандальна Dj Nastia розлучилася з Сергієм Лещенком та показала нового коханого-іноземця

Подружжя було у шлюбі п'ять років.

Член наглядової ради Укрзалізниці, екснардеп Сергій Лещенко поповнив лави завидних холостяків.

Лещенко та його скандальна дружина, Анастасія Топольська, вона ж Dj Nastia, розлучилися після п'яти років шлюбу. Про це Топольська розповіла на сторінці в Instagram. Також артистка повідомила, що вже встигла закрутити новий роман:

"Для тих, хто досі не зрозумів. Так, ми разом. І так, я двічі розлучена", - підписала фото Настя, на якій зображена з новим бойфрендом.

Анастасія Топольська з новим коханим / Фото: instagram.com/nastia.dj

Серце Топольської полонив музичний продюсер Стеф Мендесідіс, який живе та працює в Нідерландах. Що ж стало причиною розлучення з Лещенком, а також як давно експодружжя не разом – Настя не стала уточнювати.

Анастасія Топольська з новим коханим / Фото: instagram.com/nastia.dj

Нагадаємо, що Сергій Лещенко та Анастасія Топольська були разом від 2017 року. До цього Dj Nastia була заміжня за DJ Анатолієм Тапольським, якому народила доньку Уляну.

Сергій Лещенко / Фото: УНІАН

Анастасія Топольська та Сергій Лещенко / Фото: Facebook/Anastasia Topolskaia

Топольська, зокрема, прославилася своїми скандальними заявами та вчинками. До початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2021 року Dj Nastia дала концерт у московському клубі і викликала шквал обурення в українців, які розкритикували її виступ в країні-агресорці.

До цього Топольська критикувала українців і назвала їх "малодушними пришелепками". Таким чином артистка відреагувала на те, як українське суспільство обговорювало катастрофу російського Ту-154 над Чорним морем у грудні 2016 року.

Втім зараз Настя отямилася і активно підтримує Україну, дає благодійні концерти і донатить.

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