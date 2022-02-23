Скандальна довідка Alina Pash: поліція відкрила кримінальне провадження

Розпочато досудове розслідування.

Національна поліція України відкрила провадження щодо підробки довідки переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash про законне перетинання кордону з окупованим Кримом.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили в ГУ НП у Києві.

"Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу", – йдеться у повідомленні.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Нагадаємо, переможниця Національного відбору на "Євробачення-2022" Аліна Паш виступала у Криму на весіллі 2015 року. Втім, співачка запевнила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Артистка заявила, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом Нацвідбору.

Зі свого боку, активіст Сергій Стерненко заявив, що довідка артистки – підробка. Суспільний мовник відреагував на це та звернувся до ДПСУ для перевірки довідки, наданої командою Alina Pash.

У результаті, довідка про те, що Паш в'їжджала до Криму з боку України – дійсно виявилася фейковою. І її, за словами Паш, Суспільному надав член її команди, бо у той час вона хворіла і не могла отримати її особисто. Потім співачка самостійно звернулася до Держприкордонслужби з запитом надати їй довідку. Однак дані про перетинання кордону/адмін. межі з Кримом прикордонники зберігають п'ять років. Оскільки візит Паш у Крим був 2015-го, цей термін давно минув.

instagram.com/alinapash

За годину після скандалу з довідкою Аліна зробила офіційну заяву про те, відмовляється представляти Україну на міжнародному конкурсі. Але, як виявилося, не Аліна зняла свою кандидатуру, а оргкомітет дискваліфікував артистку.

22 лютого Суспільне оголосило, що представлятиме Україну на "Євробаченні" в Турині гурт Kalush Orchestra. Колектив у фіналі нацвідбору посів друге місце. Музиканти отримали 14 балів – з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

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