Скандальна ексдружина Джонні Деппа показала рідкісні фото з п'ятимісячною донькою

У квітні Ембер Герд стала мамою.

На початку липня цього року голлівудська зірка, скандальна ексдружина актора Джонні Деппа – Ембер Герд – шокувала новиною про те, що стала мамою вперше.

Досі акторка не підтвердила, що донька з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері та хто її батько. Малечу знаменитість не приховує, але і досить рідко публікує фото з нею. Втім, днями Ембер вирішила поділитися кадром зі своїх материнських буднів. На сторінці в Instagram молода матуся розмістила знімки, де показала, як тренується з дитиною на руках.

Ембер Герд з донькою / instagram.com/amberheard

На світлинах акторка постала в обтислому топі і лосинах. Герд тримала в одній руці Уну, а в іншій – гантелю.

Ембер Герд з донькою / instagram.com/amberheard

"Мультизадачна мама", - підписала кадри знаменитість.

Фанам акторки такий підхід до материнства сподобався. У коментарях юзери висловили своє захоплення.

Нагадаємо, не так давно Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної донечки. Марійка – копія свого братика.

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