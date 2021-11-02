Скандальна фотосесія оголених дівчат у Дубаї: учасницею виявилася відома українська ведуча

Після інциденту ведучу вигнали з телепроєкту.

Учасницею скандальної оголеної фотосесії на балконі готелю в Дубаї виявилася відома українська ведуча, модель Ліка Лев.

Упродовж певного часу дівчина була ведучою модного українського телеканалу FASHIONTV UA. Також вона стала учасницею трендового шоу "ФешнРеаліті", головними героїнями якого є світські діви столиці, відомі блогери, а також переможниці конкурсів краси.

Нещодавно з'ясувалося, що саме Ліка Лев є знайомою того самого Віталія Гречина, організатора скандальної вечірки у Дубаї. Як відомо, на цьому "бенкеті" були присутні десятки дівчат, які брали участь у відвертих вечірках повністю оголеними на чолі з самим організатором. На одній із таких вечірок була і Ліка Лев, яку учасниці українського реаліті-шоу вирішили вигнати через зіпсовану репутацію.

Ліка Лев

У новій серії реаліті-шоу Ліка Лев розповість усю правду про схожі вечірки у стилі ню та знайде виправдання своєї присутності на заходах цього формату. Проте іншим учасницям реаліті її версія правди не сподобалася, тому вони ухвалили колективне рішення вигнати її з шоу.

До речі, учасниці реаліті впізнали свою колегу за татуюванням на середньому пальці у вигляді єдинорога - саме з таким же татуюванням і на тому ж пальці була і дівчина, фото та відео якої топлес доступні користувачам Інтернету в репортажах про скандальні вечірки у стилі ню.

Новини України: дівчата, що фотографувалися оголеними в Дубаї, перебували 10 днів у в`язниці

Зазначимо, що у квітні цього року в Дубаї затримали 40 дівчат, які знімалися повністю оголеними на балконі. Як з'ясувалося, вони брали участь у рекламі на замовлення одного з місцевих мешканців. Це стало шоком для Об’єднаних Арабських Еміратів, де можна потрапити до в'язниці навіть за поцілунки чи вживання алкоголю в громадському місці.

Моделі, які були затримані в Дубаї за порушення законів про громадську порядність, в основному з України. Інші дівчата - з Росії, Білорусі та Молдови.

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