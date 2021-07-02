Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Скандальна колишня Джонні Деппа та Ілона Маска неочікувано стала мамою

Скандальна колишня Джонні Деппа та Ілона Маска неочікувано стала мамою

Associated Press

Ембер Герд поділилася першим фото немовля.

Американська акторка Ембер Герд, більш відома за гучним розлученням з актором Джонні Деппом та романом винахідником Ілоном Маском ошелешила фанів новиною.

Так, 35-річна зірка стрічки "Аквамен" вперше стала мамою. Про поповнення у родині артистка повідомила особисто на сторінці в Instagram. Вона запостила знімок, на якому лежить з крихітною дитиною на руках.

"Я дуже рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на власних умовах. Тепер я ціную, наскільки радикально для нас, як жінок, думати про одну з найважливіших частин своєї долі таким чином. Сподіваюся, ми дійдемо до точки, коли нормалізується відсутність обручки, щоб мати дитяче ліжечко. Частина мене хоче підтвердити, що моє приватне життя не стосується нікого. Я також розумію, що характер моєї роботи змушує мене взяти це під свій контроль. Моя дочка народилася 8 квітня 2021 року. Її звуть Уна Пейдж Герд. Вона - початок решти мого життя", - написала новоспечена мама.

© instagram.com/amberheard
instagram.com/amberheard

Хто ж став батьком дитини, Ембер не вточнила. Західні ЗМІ припускають, що дівчинка з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства, сама ж Герд цю інформацію поки не коментує.

Зазначимо, що протягом 15 місяців Ембер Герд була заміжня за актором Джонні Деппом. Пара одружилася 2015 року, проте згодом особисте життя дало тріщину. У британському таблоїді The Sun Герд звинуватила Деппа у побитті та пияцтві. Судова тяганина з усіма брудними подробицями тривала більше року. У січні 2017-го подружжя офіційно розлучили.

У тому ж році Ембер Герд закрутила роман з бізнесменом та винахідником Ілоном Маском, який закохався у артистку, коли вона була заміжня ще за Деппом. Подейкують, що Ембер зраджувала актору з Маском.