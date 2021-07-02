Скандальна колишня Джонні Деппа та Ілона Маска неочікувано стала мамою

Ембер Герд поділилася першим фото немовля.

Американська акторка Ембер Герд, більш відома за гучним розлученням з актором Джонні Деппом та романом винахідником Ілоном Маском ошелешила фанів новиною.

Так, 35-річна зірка стрічки "Аквамен" вперше стала мамою. Про поповнення у родині артистка повідомила особисто на сторінці в Instagram. Вона запостила знімок, на якому лежить з крихітною дитиною на руках.

"Я дуже рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на власних умовах. Тепер я ціную, наскільки радикально для нас, як жінок, думати про одну з найважливіших частин своєї долі таким чином. Сподіваюся, ми дійдемо до точки, коли нормалізується відсутність обручки, щоб мати дитяче ліжечко. Частина мене хоче підтвердити, що моє приватне життя не стосується нікого. Я також розумію, що характер моєї роботи змушує мене взяти це під свій контроль. Моя дочка народилася 8 квітня 2021 року. Її звуть Уна Пейдж Герд. Вона - початок решти мого життя", - написала новоспечена мама.

instagram.com/amberheard

Хто ж став батьком дитини, Ембер не вточнила. Західні ЗМІ припускають, що дівчинка з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства, сама ж Герд цю інформацію поки не коментує.

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Зазначимо, що протягом 15 місяців Ембер Герд була заміжня за актором Джонні Деппом. Пара одружилася 2015 року, проте згодом особисте життя дало тріщину. У британському таблоїді The Sun Герд звинуватила Деппа у побитті та пияцтві. Судова тяганина з усіма брудними подробицями тривала більше року. У січні 2017-го подружжя офіційно розлучили.

У тому ж році Ембер Герд закрутила роман з бізнесменом та винахідником Ілоном Маском, який закохався у артистку, коли вона була заміжня ще за Деппом. Подейкують, що Ембер зраджувала актору з Маском.

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