Скандальна Лоліта дивно відреагувала на санкції РНБО проти неї: "Позбавили мене ерекції"

Скандальна співачка Лоліта першою серед російських зірок-зрадників відреагувала на санкції, які РНБО запровадила проти неї та інших артистів-путіністів.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила дивне відео, у якому чомусь заговорила про своє інтимне життя. Так, на початку відео Лоліта повідомила підписникам, що збиралася зайнятися сексом, як раптом їй надіслали новину, що проти неї запровадили санкції в Україні. Що відбило їй будь яке бажання.

"З'ясувалося, що я громадянка Росії - підтверджую. Чомусь громадянка України - не підтверджую. Ніколи не була, тому що була громадянкою СРСР. Громадянка Ізраїлю - підтверджую, тому що саме Україна мого батька у 1974 році видворила до Ізраїлю. 1978-го року він помер, ну й мені дали за місцем захоронення мого батька друге громадянство", - сказала артистка.

Потім вона знов повідомила, що у неї "зникла ерекція", коли вона побачила що саме їй згідно з санкціями заборонено. А наприкінці свого ганебного звернення Лоліта неочікувано заговорила українською. Співачка зазначила, що згідно з санкціями повинна повернути всі державні нагороди України і попросила їх "дати потримати".

"Припиніть займатися фігньою, просто позбавили мене ерекції", - побідкалася Лоліта, на яку, схоже, санкції доволі серйозно вплинули, якщо вже торкнулися її особистого життя.

Нагадаємо, що 7 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських артистів. Санкції передбачають блокування всіх активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заборону на участь у приватизації, позбавлення всіх державних нагород України та багато іншого.

Читайте також: