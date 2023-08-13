Скандальна Оксана Байрак втекла з України та показалася в обіймах актора-путініста

Скандальна режисерка Оксана Байрак, яка має проросійські погляди, втекла з України.

Ще до початку повномасштабної війни Байрак була відома своїми висловлюваннями на підтримку кремлівського диктатора Путіна, а під час повномасштабного вторгнення режисерка взагалі підтримала окупантів. При цьому скандальна кінодіячка все одно залишалася в Україні та робила публікації з відміткою Одеської області.

Втім, як виявилося, зараз Байрак вже виїхала з країни до Росії. У своїх соцмережах, які до речі закриті для українців, режисерка хизується прогулянками по Пітеру та обіймається з актором-путіністом Антоном Батирєвим. Скріншотами зі сторінки зрадниці поділилася журналістка Аліна Доротюк.

Оксана Байрак втекла з України / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Судячи з соцмереж, Байрак ще в липні втекла до росії та почала зізнаватися в коханні колишній столиці країни-агресорки.

"Пітер-Ленінград. Любов та захоплення мої. Найгарніше та найстійкіше місто у Всесвіті", - пише режисерка.

Оксана Байрак втекла з України / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Оксана Байрак втекла з України / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Нагадаємо, що Оксана Байрак народилася та росла у Сімферополі, а потім навчалася і жила в Києві. Протягом усієї кар'єри режисерка співпрацювала переважно з російськими акторами та часто бувала в РФ, а 2006 року взагалі спробувала балотуватися до Верховної Роди від партії "Партія Політики Путіна" (пізніше "Русь єдина").

2014 року Байрак засудила Революцію гідності та оскандалилася висловлюваннями в бік "Євромайдану". Під час повномасштабної війни в України Байрак продовжувала підтримувати Путіна та звинувачувати українців в тому, що відбувається.

Читайте також: