Скандальна путіністка Таїсія Повалій після Росії вирушила співати до Білорусі: "Продажна картопля ви, Таєчко"

Скандальна співачка Таїсія Повалій живе своїм життям і чхати хотіла на вбивства її співгромадян країнами-агресорками Росію та Білоруссю.

Так, Таїсія Повалій після гастролей Росією вирушила співати до Білорусі, з території якої були випущені ракети по території України і, як стало відомо, білоруси оновлюють техніку на кордоні з Україною і особовий склад.

У себе в Instagram Повалій запостила фрагмент виступу на фестивалі "Слов'янський базар", який відбувся у Вітебську.

Юзери не оминули увагою цей пост Повалій гнівними коментарями:

Щира українка… В Україні вбивають людей та дітей! Може, ви не чули, бо ваша щирість для Інтернету

Позорисько

Білорусь пускає ракети у бік вашого сина, а ви "люблю Білорусь"? Продажна картопля ви, Таєчко. За бабло продали свого сина та Батьківщину

Прийде час і все встане на місця. Були люди, які підтримували Гітлера і є такі зараз, як ви, що бояться Путіна. Але за все потрібно буде платити. А ви співайте, коли вашу країну знищують...а мені шкода, що я колись любила ваші пісні

"Таєчко", дякую, що ви нахрен покинули Україну! Нам такі тварини, як ви, не потрібні

Зауважимо, поки Таїсія Повалій підтримує Росію, її син закликає зупинити війну в Україні. Денис не розділяє позицію мами.

Нагадаємо, не так давно Ірина Білик розповіла, що чоловік Повалій підтримує РФ. За її словами, Ліхута ще й тішиться тому, що окупанти вбивають українців та знищують міста та селища.

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