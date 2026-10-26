Скандальна Софія Стужук розкрила, що сталось з її розкішним будинком у Києві та великим автопарком

Софія Стужук / © instagram.com/sofia_stuzhuk

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Скандальна блогерка-мовчунка Софія Стужук розкрила, що сталося з її великим автопарком та розкішним будинком у Києві.

З початком повномасштабної війни одіозна знаменитість оселилась за кордоном. Однак вона мала майно в Україні — будинок та автівки. Тривалий час за оселею Софії Стужук дивились її батьки. Згодом вона найняла охоронців, які цим займались. Півтора року тому скандальна блогерка продала будинок. Вона пояснила це тим, що інакше б могла його втратити. Будинок Софія Стужук продавала поспіхом та за мінімальну ціну.

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«Спочатку, виїжджаючи з Києва, я залишила цей будинок на своїх батьків. Потім за ним просто дивились. Дуже багато грошей йшло на те, щоб його охороняли, за ним дивились, його підтримували. Але було дуже багато ризиків того, що я залишусь без нього, і не лише ракетних. Довелося ухвалювати рішення скоріше його продати приблизно півтора року тому за мінімальні гроші», — пояснила блогерка.

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Будинок Софії Стужук у Києві / © скриншот з відео

Також у Софії Стужук були й автівки. Знаменитість розкрила й їхню долю. Одне авто скандальна блогерка перевезла до Латвії, де вона мешкала з чоловіком до 2025 року, а от інше — віддала батькам.

«У мене було декілька машин. Tesla я розіграла ще під час купівлі Jaguar, який я через якийсь час перевезла до Латвії. Він там так і стоїть. Mercedes я повернула своїй мамі, а Toyota, яка була від бізнесу, забрала компанія майже одразу від початку війни», — зізналась блогерка.

Зазначимо, Софія Стужук після початку повномасштабної війни показала себе не з кращого боку. Спочатку блогерка відмовчувалась, а пізніше почала демонструвати проросійські погляди, просуваючи наративи про «не все так однозначно». Окрім того, вона відзначилась й низкою скандальних заяв, таких як «українці самі винні в обстрілах» та «Росії немає інтересу вбивати». Від України Стужук остаточно відреклась та заявила, що не повернеться.

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