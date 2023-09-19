Скандальна Софія Стужук у Варшаві поплатилася за проросійську позицію і замовчування війни в Україні

Скандальна блогерка-мовчунка Софія Стужук пожалілася, що у Варшаві, Польща, їй не дали провести спортивний захід.

Стужук планувала організувати у парку тренування разом зі своїми підписниками. Утім українці, які нині перебувають у Польщі, не дали цього зробити блогерці, яка вже давно продемонструвала свою проросійську позицію та мовчить про війну в Україні. Вони вийшли на протест з плакатами, на яких висловилися проти Стужук.

Утім, скандальна блогерка так і не зрозуміла, чому їй зірвали спортивний захід. Стужук була переконана, що це сталося не тому, що вона мовчить про війну в Україні, переконує, що українці самі винні в тому, що їх обстрілюють. Блогерка стверджує, що її захід зірвали, адже їй нібито "заздрять".

Протест проти Софії Стужук / Фото: t.me/sofia_stuzhuk_official

"А знаєте, який був би правдивий напис на плакатах? "Ти просто нам не подобаєшся"… А якщо копнути глибше: "Ти просто нам не подобаєшся, бо ти гарна, успішна, щаслива", - пожалілася Стужук.

Зазначимо, скандальна блогерка ще до початку повномасштабної війни продемонструвала свою проросійську позицію та називала себе "русской". Коли почалося російське вторгнення 24 лютого 2022 року, Стужук виїхала до Латвії та не коментувала нічого, хоча мала чимало підписників з РФ в Instagram. Врешті, блогерка закрила свої соцмережі для українців та працює на російську аудиторію. Окрім того, Стужук славиться і скандальними заявами про те, що українці самі винні, що окупанти обстрілюють міста та селища України. Наразі блогерка зі своїм другим чоловіком мешкає у Латвії. До України Стужук не збирається повертатися.

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