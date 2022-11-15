Скандальна Софія Стужук заявила, що більше не повернеться до України

Скандальна блогерка Софія Стужук заявила, що не збирається більше повертатися до України.

У своєму фотоблогу знаменитість, яка вирішила мовчати про повномасштабне вторгнення Росії, розповіла, що починає нове життя в іншій країні. Ймовірно, блогерка-мовчунка вирішила переїхати до Латвії. Саме там нині зі своїм нареченим та дітьми живе Стужук.

"Прошу віднині бачити мене людиною, яка звідти поїхала й будує своє життя заново. У мене немає планів повертатися. Я йду далі. Новим шляхом", – заявила Софія.

Софія Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Зазначимо, коли Росія вторглася до України, блогерка вирішила мовчати. Хоча Софія має чималу аудиторію у фотоблогу, серед якої чимало росіян. Ба більше, коли РФ масовано обстріляла українські міста, Стужук знайшла виправдання діям загарбників. Скандальна блогерка заявила, що не варто було тішитися вибухам на Кримському мосту.

Загалом, і в Україні на Софію чекають. Шоумен Анатолій Анатоліч заявив, раптом Стужук надумає після перемоги повернутися, то зробить усе можливе, аби вона покинула країну.

Тим часом Катерина Осадча переконана, що у зірок-зрадників та мовчунів взагалі варто забрати український паспорт, адже вони не варті бути громадянами України.

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