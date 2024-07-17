Скандальна Софія Стужук зганьбилася поведінкою в Латвії: блогерку підозрюють в порушенні закону

Скандальна блогерка-мовчунка Софія Стужук за кордоном зганьбилася поведінкою.

Так, нині одіозна зірка Мережі разом зі своїм чоловіком Антоном Левандським живе в Латвії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, неподалік від будинку парочки знайшли сміттєзвалище, яке влаштували в лісі. Пакети зі сміттям виявив лісничий. Він дослідив вміст та знайшов там дані про Антона та Софію Левандських, а також адресу парочки.

Чоловік поїхав за вказаною адресою. Лісника зустріла жінка, яка, ймовірно, є нянею у Софії Стужук. Вона запевнила, що сміття обов'язково заберуть звідти, але цього так і не сталося.

Софія Стужук із чоловіком-латвійцем / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

"Жінка сказала, що відходи вивезуть, і я їй довірився. Прийшов наступного дня, відходи були, навіть через день нічого не змінилося. У цьому випадку мені дуже пощастило, що дані власників також були серед відходів", - говорить лісничий.

До слова, хаотичний вивіз сміття в Латвії заборонений. На блогерку та її чоловіка можуть заявити до поліції, адже серед сміття виявили саме їхні дані.

Нагадаємо, Софія Стужук ще до початку війни показала, що має проросійську позицію, адже не цуралася називатися "русской". Після повномасштабного російського вторгнення думка блогерки не змінилася. Вона мовчить про війну в Україні та злочини окупантів. Ба більше, зірка Мережі ще й знаходить їм виправдання, мовляв, українці самі у всьому винні. Скандальна Стужук живе з другим чоловіком у Латвії, а до України повертатися не збирається.

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