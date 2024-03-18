Скандальна співачка Лоліта неочікувано заявила, що після смерті хоче розвіяти свій прах в Україні

Скандальна співачка Лоліта Мілявська, яка нині перебуває на території країни-агресорки, заявила про своє бажання, щоб після смерті її прах розвіяли в Україні.

Так, Лоліта неочікувано пригадала про свою батьківщину й Київ, де проживала у дитинстві зі своєю родиною. І зізналася, що вже заповіла частину свого праху привезти до України й розвіяти на рідній вулиці дитинства на Подолі.

"Чому виникла ідея з пробірками? Тому що їх можна провезти. А мене ж не впускають до України. А невже не знайдеться хтось із друзів, хто колись забере одну пробірочку і викине її на вулиці Нижній Вал, 37 (м. Київ – прим. ред.), де пройшло моє дитинство, де я була абсолютно щасливою дитиною, де мама, тато, чудовий двір, дружба, багато дітей. Я сказала хоч так, але я проникну до України", - розповіла Лоліта в інтерв'ю Віталію Серуканову.

Лоліта Мілявська / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Втім, зрадниця зізнається, що наразі зовсім не сумує за Україною, хіба що за Львовом. І додала, що підтримує зв'язок з деякими українськими знайомими, хоча під час спілкування вони "не зачіпають жодних політичних питань і хвилюються одне за одного".

Зазначимо, Лоліта продовжує підтримувати мовчання про російську агресію. За таку позицію 7 січня 2023 року артистка потрапила під санкції від РНБО. До того ж вона не може потрапити на територію України ще з 2017 року, оскільки відвідувала окупований Крим.

Нагадаємо, раніше подруга Лоліти Мілявської, акторка Тетяна Лазарєва, висловилася про співачку, з якою до початку повномасштабної війни в Україні мала дружні стосунки.

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