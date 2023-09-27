Скандальна учасниця "Міс Україна" Піляєва підтвердила стосунки з російським бізнесменом Орловим

Скандальна учасниця "Міс Україна-2023" Ірина Піляєва прокоментувала стосунки з російським бізнесменом Олександром Орловим та відповіла на закиди, що вона не патріотка України.

Зокрема, довкола моделі спалахнув гучний скандал близько двох тижнів тому. Український гуморист і продюсер Андрій Лузан провів своє розслідування щодо учасниць цьогорічного конкурсу "Міс Україна". Він навів скандальні подробиці про деяких конкурсанток, серед яких була й Ірина Піляєва.

Ірина Піляєва / Фото: із соцмереж

До слова, Андрій Лузан заявив, що вона зустрічається з російським бізнесменом Олександром Орловим.

Ірина Піляєва та Олександр Орлов / Фото: із соцмереж

Модель підтвердила ці стосунки. В інтерв'ю Анні Олицькій Ірина пояснила, що їхні взаємини почалися від весни. Він начебто підтримує Україну, а в його фотоблогу ще 24 лютого минулого року чітко висловлена позиція, що він проти війни. Щоправда, наразі в Instagram Орлова цих дописів немає, тож вони, ймовірно, були видалені.

Ірина Піляєва / Фото: із соцмереж

"Ми з Олександром у серйозних стосунках ще від весни. Ми з ним познайомилися задовго до війни в Києві. Що я можу сказати про його позицію? Якщо зайти до нього в Instagram та подивитися на його дописи від 24 лютого, ви побачите підтримку України. Не можна казати, що він не підтримує Україну, не можна казати, що він аполітичний. Він одразу висловив свою позицію. Він сказав – "ні війні". Наскільки я знаю, бізнесу в Росії у нього зараз немає, він туди не їздить", – висловилася модель.

Також Ірина різко відповіла на закиди, що їй байдуже на Україну. Вона каже, що ще на початку війни робила дописи із закликами до миру, а також у профілі залишила синьо-жовті серця. Хоча Андрій Лузан говорить, що Ірина додала прапори України лише після того, як довкола неї розгорівся скандал.

Андрій Лузан / Фото: із соцмереж

"Від 24 лютого у мене були сердечка в кольорах прапору України. До цього в мене була аватарка також із прапором України. Можна подивитися по моїх дописах в Instagram, що я завжди підтримувала Україну. У мене стрічка перші пів року була лише про війну", – зазначила Ірина.

Скандал довкола "Міс Україна" – що відомо

Довкола конкурсу краси спалахнув гучний скандал після того, як продюсер Андрій Лузан обурився, що багато конкурсанток мають зв'язок із росіянами. Зокрема, він стверджує, що деякі учасниці тісно контактують з РФ, не спілкуються українською та давно не живуть в Україні, а деякі ж взагалі надають інтимні послуги.

Скандал з учасницями "Міс Україна"

В оргкомітеті конкурсу через деякий час відреагували на скандал. У "Міс Україна" провели розслідування, після якого дискваліфікувати деяких учасниць. Серед них була й Ірина Піляєва.

Заява оргкомітету "Міс Україна"

До речі, після гучного скандалу з "Міс Україна" інший конкурс краси – "Міс Україна Всесвіт" – провів ребрендинг і став називатися "Міс Всесвіт Україна".

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