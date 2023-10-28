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Скандальна українська акторка покинула російського репера через півроку стосунків

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Скандальна українська акторка покинула російського репера через півроку стосунків

Ліза Василенко і Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн зазначив, що у них з Лізою Василенко було "справжнє кохання".

Зірка серіалу "Школа", скандально відома українська акторка Ліза Василенко та російський репер Моргенштерн розійшлися.

Про це виконавець, якого в РФ визнали іноагентом через підтримку України на початку війни, розповів під час інтерв'ю Ксенії Собчак. Він не став вдаватися у подробиці, лише зазначив, що Василенко була його "першим і божевільним" коханням. Алішер (справжнє ім'я репера – прим.ред) додав, що їхній роман був як у кіно, з метеликами в животі і так далі.

Ліза Василенко і Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Ліза Василенко і Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Ліза Василенко і Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Ліза Василенко і Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Ліза Василенко і Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Ліза Василенко і Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Зазначимо, що про стосунки Лізи Василенко і Моргенштерна стало відомо на початку травня цього року. Скандальну пару заскочили за обіймами та поцілунками на одному з пляжів у Дубаї. Втім, їхній роман протривав всього півроку.

Ліза Василенко і Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Ліза Василенко і Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Ліза Василенко і Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Ліза Василенко і Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення Ліза Василенко жила і працювала у Росії. 2021 року артистка назвала українських патріотів "тупими" через те, що її почали критикувати, адже вона поїхала жити до РФ. Крім того, акторка додала, що в Росії набагато більше можливостей для розвитку і краще "здохнути там, ніж в Україні".

Та після повномасштабної війни, яку РФ розв'язала в нашій країні, Василенко вибачилася за свої слова, почала активно висвітлювати звірства росіян проти українців. Артистка виїхала з РФ і наразі перебуває у Європі.

Що стосується Моргенштерна. На початку повномасштабної війни РФ проти України репер виступив проти кривавої політики путіна, та навіть випустив трек "12" з антивоєнним закликом. Через таку позицію артиста занесли у список "іноагентів" у РФ. Щоправда, згодом  репер замовк і перестав взагалі говорити про війну.

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Дата публікації
Перегляди
422
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