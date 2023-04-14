Скандальні ANNA MARIA, чиї батьки працюють на окупаційну владу Криму, гучно заявили про свою позицію

Скандальний український дует ANNA MARIA у гучній заяві прокоментували те, що їхні батьки займають керівні посади в анексованому Криму, та висловили свою позицію щодо війни в Україні.

Співачки записали відеозвернення у своєму Instagram на тлі синьо-жовтого прапора та заявили, що від початку повномасштабної війни підтримують Україну.

"Ми хочемо сказати, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми одразу на 200 відсотків підтримали Україну, ми засудили російську агресію. Ті, хто слідкують за нами бачать, що ми даємо безліч благодійних концертів по всій країні і не тільки для дітей, переселенців, поранених, військових. Ось наша позиція. Ми не хочемо, цим хизуватися, але хочемо, щоб нашу позицію знали", - сказали артистки.

Емоційно співачки і заявили про те, що все ж вважають Крим українським. Хоча до цього в своїх інтерв'ю вони не могли дати чітку відповідь на це запитання.

"Ми хочемо зараз сказати, як ми насправді думаємо. Так, Крим – це Україна, інакше бути не може. Крим був, є і буде українським. Ми народилися в Україні, це наша батьківщина. І якби ми мали інші погляди та іншу якусь думку, ми, напевно, були б вже не тут", - заявив дует.

Крім того, Анна та Марія прокоментували те, що їхні батьки зараз продовжують жити в анексованому Криму та, ба більше, працюють на окупаційний уряд.

"Ми не маємо відповідати за своїх батьків, це окремі люди, в них своє життя. Ми дорослі, в нас своє життя. І ми відповідаємо лише за власні вчинки. Не треба робити з нас монстрів. Повірте, що для нас ця війна така ж болюча, як для кожного українця", - сказали артистки.

Нагадаємо, що скандали навколо дуету почали з'являтися ще 2019 року, коли під час Нацвідбору на "Євробачення" Анна та Марія не змогли відповісти, що Крим - це Україна. Після чого співачки взагалі спантеличили заявою про те, що "Україна втратила Крим".

Фото: instagram.com/annamariaduet

Після такого скандалу ANNA MARIA підлили масла у вогонь тим, що поїхали нібито представляти Україну на проросійському конкурсі "Новая волна". Там співачки дружньо обіймалися з путіністом Кіркоровим та не коментували війну, яка вже тоді тривала на їхній батьківщині.

Фото: instagram.com/annamariaduet

Зазначимо, що також з 2019 року мати співачок, Лариса Опанасюк, стала "омбудсменкою" в анексованому Криму. За інформацією ЗМІ, вона навіть маю особливу "нагороду" від окупаційного уряду "за повернення Криму". Батько Анни та Марії також підтримав владу РФ та займає посаду судді на окупованому півострові.

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